3 سنوات حبسا لامرأة بعد نصبها على عجوز وسلبها أموالها

ادانت محكمة الجنح لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة شابة قي العقد الثالث من العمر بعقوبة 3 سنوات حبسا. و 50 الف دج غرامة مالية نافذة بعد قيامها بالنصب على عجوز طاعنة في السن وسلبها اموالها.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها بعد قيام الضحية العجوز “ح.ن” بتقديم شكوى لدى مصالح الامن، مفادها تعرضها للنصب. و ذلك بعد قيام المتهمة بالنصب عليها و ايهامها بشراء قطعة ارضية على مستوى منطقة بئرخادم. حيث قدمت لها مبلغ مالي عن طريق دفعات كعربون بقيمة 350 مليون سنتيم.

و بعد مثول المتهمة امام هيئة المحكمة انكرت التهمة المنسوبة اليها و صرحت انها لم تنصب على الضحية بل الشكوى التي رفعت ضدها كيدية.

و اضافت انها سبق و ان ابن الضحية كان يقوم بسبها و شتمها وتهديدها ،و بعد التماس وكيل الجمهورية ضدها تسليط عقوبة 3 سنوات حبس و100الف دج غرامة مالية نافذة ضدها ،وبعد المداولة اصدر القاضي الحكم السالف ذكره.