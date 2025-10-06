3 سنوات حبسا لرعية إفريقي وعَد 5 نسوة بالزواج وسلبهن 100 مليون

أدانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر رعية إفريقي من جنسية نيجيرية “إبراهام.إ.د” بعقوبة ثلاثة سنوات حبسا نافذا. و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة مع إصدار أمر بالقبض. وذلك بعد نصبه على 5 نسوة أوهمهن بالزواج بعدما سلبهن مبلغ أكثر من 100 مليون سنتيم.

في حين تم تخفيض العقوبة بين عام وعامين حبس نافذ لبقية المتهمين شركائه في جريمة النصب ويتعلق الأمر بكل من “ب.ملاك”،” س.فيلكس”،” ب.عبد الحق “،”ه.جمال “” ب.معمر”، “م.عامر”، “ش.أبوبكر” .

وتأتي هذه الأحكام بعد أن إستأنف المتهمون في قضية الحال الحكم الصادر ضدهم عن محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة. بعدما تمت متابعتهم رفقة المتهم الرئيسي المتواجد في حالة فرار “إبراهام.إ.د”رعية إفريقي من جنسية نيجيرية. والذي كان يقوم بنسج علاقات عاطفية مع الضحايا و إيهامهن بنيته في الزواج.

وبعد الإتصال بهن عبر تطبيق الواتساب،ثم إدعائه أنه سوف يقوم بإرسال طرود لهن من الخارج في شكل هدايا ثمينة. لتتولى المتهمة “ب.ملاك” المنحدرة من ولاية وهران الاتصال بالضحايا و إشترط عليهن ضرورة صب مبالغ مالية عبر حسابات بريدية. للحصول على الطرد لكونه طرد ديبلوماسي و يجب تحصيل الحقوق و الرسوم الجمركية عليه ،وبذلك تمكنوا من تلقي أموال معتبرة من الضحايا.

المتهم الرئيسي “إبراهيم .إ.د” كان يستعمل حسابات بريدية للنصب على الضحايا للحصول على الأموال عن طريق مساعدة بقية المتهمين شركائه في الجريمة.

فيما صرحت الضحايا كل من “د.ن” “ز.ك”,”ر.ر” “ط.ن” ،”ع.م” أنهن كانا على تواصل دائم مع المتهم الرئيسي المتواجد في حالة فرار “إبراهام ،إ.د” البالغ من العمر 25 سنة 29 سنة. كان يقول لهن أنه مقيم بالنرويج واهمهن بالزواج بعدما دخل معهن في علاقة عاطفية مدتها حوالي شهر. وسبق وان أخبرهن انه من أصول نرويجية ومقيم بها وحامل جنسية أمريكية. كما وعدهن انه يقوم بإرسال لهن هدايا عن طريق طرد ممثلة في عطور فخمة ومجوهرات وجهاز كومبيوتر. بمساعدة بقية المتهمين الذين قاموا بسلب الضحايا أموالهن التي فاقت 100 مليون سنتيم ،ويقومون بإرسلها الى المتهم الرئيسي إبراهام المتواجد في حالة فرار.

و صرحت المتهمة “ب.م” أنها تعاملت مع المتهم “إبراهيم.إ.د” في خدمة التوصيل وانها كانت تقوم بالاتصال بالزبائن. مؤكدة أنها لم تكن تعلم انه يقوم بالنصب على الضحايا ،في حين صرح المتهم “ه.ج ” ان دوره كان يقتصر في تحويل الأموال التي تسلمها له المتهمة “ب.ملاك” يقوم بتحويلها من الدينار الى عملة صعبة وارسالها الى المتهم ” إبراهام ٫إ.د”.

في حين أنكر المتهم “س.فيليكس ” التهم المنسوبة إليه وصرح ان المتهم الرئيسي “إبراهام.إ.د” كلفه بجمع المبالغ المالية من المتهمين “ب.ملاك”،”ه جمال”. مضيفا انه يقيم بطريقة غير شرعية في الجزائر كما صرح المتهم “ب.عبد الحق ” انه لم يكن يعلم ان الاموال التي كانت تدخل الى حسابه البريدي من عائدات النصب .