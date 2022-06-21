3 سنوات حبسا لشابين حاولا تهريب حراڨة عبر قوارب الموت

أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد في العاصمة، صباح اليوم. حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 300 الف دج في حق شابين (ب.م.ج) و (ع.ج). متهمان بمحاولة تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية نحو اسبانيا عبر قوارب صيد.

وذكر ملف القضية أن المتهمان اللذان تم توقيفهما مؤخرا ثبت ضلوعهما في عملية تهريب اشخاص. كانوh ينشطون في الحراك الشعبي.

وسبق و أن صدرت في حقهم متابعات قضائية، وذلك من خلال محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية عبر قوارب خشبية. تستعمل للصيد، انطلاقا من ميناء الحزائر العاصمة.

وبمثولهم أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد وجهت لهم تهم تتعلق بتهريب المهاجرين. والمساس بالوحدة الوطنية والتمييز والخطاب والكراهية، أين أنكر ما نسب لهما من وقائع خلال جلسة المحاكمة.

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