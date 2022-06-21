3 سنوات حبسا لشابين حاولا تهريب حراڨة عبر قوارب الموت
أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد في العاصمة، صباح اليوم. حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 300 الف دج في حق شابين (ب.م.ج) و (ع.ج). متهمان بمحاولة تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية نحو اسبانيا عبر قوارب صيد.
وذكر ملف القضية أن المتهمان اللذان تم توقيفهما مؤخرا ثبت ضلوعهما في عملية تهريب اشخاص. كانوh ينشطون في الحراك الشعبي.
وسبق و أن صدرت في حقهم متابعات قضائية، وذلك من خلال محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية عبر قوارب خشبية. تستعمل للصيد، انطلاقا من ميناء الحزائر العاصمة.
وبمثولهم أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد وجهت لهم تهم تتعلق بتهريب المهاجرين. والمساس بالوحدة الوطنية والتمييز والخطاب والكراهية، أين أنكر ما نسب لهما من وقائع خلال جلسة المحاكمة.
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جمارك المطار توقف تاجرا بصدد تهريب 2500 دولار كندي و4000 أورو إلى تركيا
أوقفت مصالح الجمارك لدى مطار هواري بومدين الدولي، تاجر في العقد الثالث من العمر. متلبسا بتهريب مبالغ مالية متفاوتة بالعملة الصعبة، خلال سفريته المبرمجة إلى دولة تركيا.
بحيث مكنت العملية بعد اخضاع المتهم للتفتيش الروتيني بالمطار مبلغ 14.500 الف دولار كندي. منها 2500 دولار غير مصرح بها، كما تم العثور على مبلغ آخر قيمته 4000 أورو. فتم حجز المبلغين الماليين واحالة المتهم للتحقيق الداخلي بالمطار.
كما خلل مثول المتهم ” ز.منير ” أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء وفقا لاجراءات المثول الفوري. بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال. اعترف بحيازته للمبالغ المالية محل الحجز منذ الوهلة الأولى. مصرحا بأنه تاجر وكان بصدد السفر إلى العاصمة اسطنبول، لقضاء بعض حاجاته المتعلقة بنشاطه.
من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 5 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة المخالفة.