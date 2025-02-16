3 سنوات حبسا لعصابة “العوينة” و”المارطو” لسرقتهم 500 متر من النحاس بعين البنيان

قضت محكمة الشراقة توقيع أحكام بين البراءة و 3 سنوات حبسا نافذا في حق 8 أشخاص خمسة منهم موجودين رهن الحبس المؤقت. مع تثبيت الأمر بالقبض ضد المتهمين الفارين على خلفية تورطهم في سرقة 500 م من الكوابل النحاسية. بثلاث أحياء بعين البنيان بالعاصمة.

المتهمون واجهوا تهم تكوين جمعية أشرار والإعداد لارتكاب جناية سرقة الممتلكات العمومية” كوابل نحاسية”. مع توافر ظروف التعدد والليل والكسر واستحضار مركبة

ملابسات القضية تعود لمنتصف شهر ديسمبر الفارط، حين تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمنظر الجميل بعين البنيان بلاغا بسرقة كوابل نحاسية من قبل مجهولين. من عدة أحياء شعبية بعين البنيان، ويتعلق الأمر بحي المستقبل وحي عدل وحي 780 مسكن بالمنظر الجميل.

حيث سرقت كوابل نحاسية ذو سعات 224 زوج بطول 120 م مثبتة بالغرفة الأرضية وكابل بطول 150 متر سعة 448 زوج والكابل الثاني بطول 150 متر سعة 224. بالإضافة كذلك إلى كابل بطول 66 متر ذو سعة 112، حيث بلغت الكوابل ما يقارب 500 متر من سعات مختلفة.

وبناءا على ذلك فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقات موسعة في إطار تفكيك شبكات سرقة الكوابل النحاسية. حيث تم استغلال كاميرات المراقبة الموجودة بمختلف المحلات التجارية وأخرى المثبتة بالطرق الوطنية والولائية. أين تم التوصل للمشتبه فيهم، الذين قاموا بالسرقة باستعمال ثلاث مركبات شاحنتين من النوع الصغير وسيارة من نوع كيابيكانتو.

وانطلاقا من الرقم التسجيل لإحدى المركبات، تم التوصل لصاحبها ويتعلق الأمر بالمدعو”ب.س”. هذا الاخير وخلال التحقيق معه أكد أنه قام ببيع مركبته للمدعو “كمال” المكنى “مطلوعة” دون إتمام إجراءات البيع النهائية بوساطة من المدعو” محمد” المكنى “المارطو”.

وتفتيش منزل “ب.س” باولاد فايت عثر به على مصباح خاص بالإدارة العمومية، بالإضافة كذلك إلي قاطعين. ليتم توقيف المدعو “م.محمد” المكنى'” المارطو”. كما تم توقيف مشتبه فيه ثالث المدعو “ج.ك” المكنى”العوينة”.

وبتوسيع التحريات تم تحديد هوية باقي المتهمين البالغ عددهم 5 متهمين. حيث تم التحقيق معهم، وتحويلهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.