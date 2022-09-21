3 سنوات حبسا لقابضتين اختلستا 1.6 مليار من حساب إطار ميّت من مركز بريد “الأبيار”!

قضت الغرفة الجزائية السابعة لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم الأربعاء، بإدانة المتهتمين الموقوفتين “ق.مونية” 25 سنة، قابضة بمركز البريد “علي خوجة” في بلدية “الأبيار” بالعاصمة، و”ع.ف” 48 سنة، بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف، لمتابعتهما في قضية فساد تتعلق باختلاس 1.6 مليار سنتيم من حساب إطار في قنصلية متوفى، في حين نال المتهم الموقوف “م.سمير”، زوج المتهمة “مونية” حكم البراءة من التهم المنسوبة إليه.

كما قضت ذات الهيئة القضائية بالحكم على باقي المتهمين غير الموقوفين بين البراءة و6 أشهر حبسا نافذا، ويتعلق الأمر بـ 14 موظفا في مركز بريد “الأبيار”، وبريد وهران والبريد المركزي، على غرار مركز الصكوك البريدية الكائن في “ساحة الشهداء”، يتواجد بينهم متهمة ضابط سامي في الجيش المسماة “ب.ف”، الذي ورطها صهرها خلال التحقيقات القضائية.

وبخصوص الدعوى المدنية، فقد رفع القاضي مبلغ التعويض إلى 10 ملايين دج تدفعه المتهمتان الموقوفتان بالتضامن لمركز بريد “الأبيار”.

الفضيحة المالية التي اهتز لها مركز بريد “علي خوجة” في “الأبيار”، ومركز بريد “العنصر” بوهران غرب الوطن، تبين أن الوقائع انطلقت خلال شهر جويلية 2021، تزامنا مع الجائحة التي ضربت البلاد، في أعقاب بلاغ إدارة مكتب بريد “العنصر” في “عين الترك” بوهران، مفاده تواجد مبالغ ضخمة تم سحبها من حساب الضحية، وهو شخص مسنّ توفي منذ سنة 2020، عن طريق استعمال صكوك بريدية مزورة.

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واستنادا للمعلومة، انطلق التحقيق في ملابسات الجريمة، ليتم التوصل إلى تورط القابضة المتربصة في مركز البريد المسماة “ق.مونية”، هذه الأخيرة أخطرت شقيقتها المسماة “كريمة” أن هناك شخصا يملك أكثر من مليار سنتيم في حسابه كانت تعمل عنده كمنظفة بمسكنه العائلي قبل فترة قصيرة، وخلالها عرضت عليها المتهمة “كريمة” الاستخواذ على الأموال عن طريق استعمال صكوك باسم الضحية.

وتمت عملية التخطيط بين القابضة المتهمة الحالية الموقوفة في سجن القليعة “مونية”، وشقيقة القابضة المتربصة، والبداية كانت عن طريق قيام المتهمة بتحرير وكالة مزورة لزوج المسماة “كريمة” المدعو “م.سمير” حتى يتسنى لها التصرف في سحب أموال الضحية من دون أي شبهات، لتقوم المتهمة بعدها بسحب الأموال عبر فترات متفرقة، بعدما تم تحويل المبلغ المالي من حساب الضحية إلى حساب القابضة المتربصة “كريمة”.

وقادت التحريات في القضية إلى أن المتهمة الأولى “مونية” سحبت 969 مليون من حساب الشخص المتوفي، في حين قام زوج شقيقتها بسحب الأموال المتبقية، حيث قدرت الخبرة المالية المنجزة أن قيمة الأموال المختلسة بـ 1.6 مليار سنتيم.

المتهمة “مونية” اعترفت أمام هيئة المجلس بأنها حقيقة قامت بسحب الأموال عبر فترات من حساب الضحية، باستعمال صكوك بريدية بعد تحرير وكالة مزورة لها مع بطاقة تعريف الضحية “منتهية الصلاحية”، سلمتهم إياها شقيقتها الفارة “مونية”، وهذا خلال فترة تربصها ببريد “العنصر” في “عين الترك” بوهران، حيث حدث وأن شاركها زوجها المتهم “سمير” في عمليات الاختلاس مرة بتكليف منها.

من جهتهم، باقي المتهمين غير الموقوفين تمسكوا ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.