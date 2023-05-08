3 سنوات حبسا لكاتب ضبط بعد متابعته بتلقيه رشوة بقيمة 60 مليون سنتيم

أدانت محكمة الجنح بئر مراد رايس كاتب ضبط لدى المحكمة العليا “ع.ح” بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. بعد متابعته بتهمة طلب قبول مزية غير مستحقة ،اثر شكوى رفعتها ضده مساعدة مكتب محاماة .

تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها الى شهر اوت سنة 2022 بعدما رفعت الشاكية مساعدة محامي. شكوى لدى رئيس المحكمة العليا تتهم فيها “ع.ح”كاتب ضبط لدى المحكمة العليا. بانه طلب منها رشوة بقيمة 60 مليون سنتيم من اجل تسوية قضاياها العالقة على مستوى الغرفة الغرفة العقارية بالمحكمة العليا.

وبعد مثول المتهم امام هيئة محكمة الجنح ببئرمرادرايس انكر التهمة المتابعة بها جملة و تفصيلا. و صرح انه كان يعرفها يعرفها بحكم انها مساعدة مكتب محاماة وكانت تاتي للمحكمة من اجل الاستفسار عن القضايا. و لديها قضايا شخصية ايضا ،وقدم لها معلومات بحكم انها مساعدة محامي فقط ،نافيا بذلك انه كان يتلقى منها اي مزية او رشوة ،هذا وقد إلتمس وكيل الجمهورية ضده تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ،و بعد المداولة اصدر القاضي الحكم السالف ذكره.