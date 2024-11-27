3 سنوات حبسا للمدير العام السابق لمجمع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية بسيدي فرج

أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم أحكاما في قضية الفساد التي طالت المركبات السياحية بسيدي فرج. حيث تمت إدانة المدير العام السابق لمجمع السياحة والفندقة والحمامات المعندية “ب.ل” بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.

فيما تمت إدانة المدير العام السابق لمركب سيدي فرج “خ.م” بعقوبة عامين حبسا نافذا. مع حكما يقضي بعقوبة عامين حبسا نافذا للمتهم “ط.ي” مهندس بمكتب الدراسات. بالإضافة كذلك إلى إدانة المتهم “ح” بعقوبة عامين حبس نافذ ،مع إصدار أوامر بالقبض لبقية المتهمين الفارين من العدالة الجزائرية .

كما تراوحت أحكام أخرى بين البراءة الى 3 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين من بينهم المقاولين المتابعين في قضية الحال. ورئيس مشروع ترميم وعصرنة المركب السياحي بسيدي فرج وتتعلق القضية بتجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق .

المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة. مخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات إلى جانب إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وجنحة تبييض الأموال، واستغلال النفوذ ومنح مزايا بدون وجه حق .