3 سنوات حبسا للمعتدي على طبيبين بمستشفى فرانس فانون في البليدة

أدانت محكمة الجنح بالبليدة المتهم بالاعتداء على طبيبين في مصلحة الإستعجالات بمستشفى فرانس فانون، بـ 3 سنوات حبسا نافذة و100 ألف دينار غرامة.

وحسبما جاء في بيان صادر عن النيابة العامة بمجلس قضاء البليدة، اليوم الاثنين، فقد توبع المتهم بجنحة الاعتداء بالعنف على موظف في مباشرة أعمال وظائفه ومخالفة إحداث ضوضاء بالأماكن العمومية وكذا مخالفة السكر العلني البين.

وأضاف ذات البيان أن المتهم قام أمس الأحد بإحداث فوضى عارمة ورفض الامتثال لعناصر القوة العمومية على مستوى مصلحة الإستعجالات بمستشفى فرانس فانون، وقام بالتعدي بالضرب على الطبيب المناوب و طبيب عام و هذا بمكتب الاخير.