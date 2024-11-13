3 سنوات حبسا لمسبوق أهان قاضي أثناء محاكمته

أدانت محكمة الجنح بحسين داي شاب في العقد الرابع من العمر مسبوق قضائيا بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لقيامه بإهانة قاضي الجلسة أثناء سير المحاكمة.

المتهم مثل أمام هيئة المحكمة بموجب إجراءات المثول الفوري و تمت متابعته بعد مثوله في قضية جزائية تتعلق بالمخدرات. و لم يحترم قاضي الجلسة أثناء محاكمته، فقام بإهانتها مع توجيه لها عبارات مست بشخصها. حيث وجهت له جنحة إهانة قاضي أثناء جلسة المحاكمة. كما تم تغريمه 10 ملايين دج غرامة مالية نافذة مع أمر إيداعه المؤسسة العقابية.