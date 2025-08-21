3 سنوات حبسا لمسبوق حطم سيارة شرطي وسرق مبلغا ماليا بزرالدة

تابعت محكمة الشراقة، مساء اليوم الخميس، شخصًا في العقد الخامس من العمر، بتهمة السرقة. على خلفية تورطه في تحطيم سيارة مركونة بطريق عمومي، قرب مركز شرطة بزرالدة، وسرقة مبلغ مالي وأغراض أخرى، تبين أنها ملك لشرطي يعمل بنفس مركز الأمن.

ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص يعمل شرطيا، بخصوص تعرض سيارته للسرقة من قبل مجهول استولى على مبلغ مالي يقدر بـ 7 ملايين سنتيم. بالإضافة إلى أغراض شخصية أخرى منها قارورة عطر.

وعليه، باشرت مصالح الأمن تحرياتها، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه انطلاقا من كاميرات المراقبة المنصّبة بأحد المحلات التجارية القريبة.

هذا الأخير تمسك بإنكار السرقة على مدار التحقيق إلى أن تمت مواجهته بالفيديو المصور الذي يظهره متلبسا بالجرم.

كما كشفت التحريات أن المتهم مسبوق قضائيا، قام بصرف جزء من المبلغ لشراء هاتف نقال، والباقي في ملهى ليلي (التبراح).

الضحية حضر وأكد أنه تضرر كون المتهم سلبه راتبه الشهري وجعله بدون مصروف يومي. وطالب بإلزامه بدفع 8 ملايين سنتيم تعويضًا عن كافة الأضرار.

وعليه، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذًا،

لتقضي المحكمة، بعد المداولة القانونية، بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دينار غرامة مالية. مع إلزامه بدفع مبلغ 80 ألف دينار تعويضًا عن الضرر.