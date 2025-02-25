3 سنوات حبسا لمسير ورشة لتصنيع الذهب بدرارية

قضت محكمة الشراقة اليوم الثلاثاء بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج في حق مسير ورشة لتصنيع الذهب المدعو المتهم”ز.ع.م”.

وجاء ذلك، عن تهمة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة والسرقة بالتعدد. عقب اكتشاف تواطأه لتنفيذ عملية سطو على ورشة لتصنيع الذهب. التي يشرف على تسييرها رفقة رعية سوري وإيهام شريكه بتعرضه لاعتداء خلال تنفيذ العملية.

وتعود ملابسات القضية، لبلاغ تلقته مصالح الضبطية القضائية بتاريخ 16 نوفمبر 2022 للتنقل على وجه السرعة لوادي الغرفة بدرارية على إثر اعتداء متبوع بالسرقة.

حيث تبين تعرض ورشة لتصنيع الذهب لمحاولة السرقة من قبل مجهولين. تم فيها الاعتداء أحد مسيرها ويتعلق الأمر بالمتهم”ز.ع.م” بضربه باداة حادة على مستوى الرأس والرجل وسرقة هاتفه النقال.

وعليه باشرت مصالح الأمن تحرياتها بتوقيف المشتبه فيهم ومحاكمتهم. أين أجمعوا على أن المسير المدعو”ز.ع.م” هو من اتفق معهم. وخطط لتنفيذ عملية السطو على الورشة، وأنه هو من طلب منهم الاعتداء عليه بالضرب لإيهام شريكه بالعملية.

وهي التصريحات التي توبع بموجبها المتهم بالتهم السالف ذكرها وادين غيابيا ب 4 سنوات حبسا نافذة مع إصدار امر بالقبض ضده.

هذا الأخير الذي تم توقيفه مؤخرا إفراغا للأمر بالقبض فند كل ما اتهم به. وأكد أنه فعلا وقع ضحية اعتداء من قبل المتهمين الذين نفذوا عملية السرقة على الورشة.

أين قاموا بضربه على مستوى الرأس والرجل وسرقة هاتفه النقال، وأنه لم يتواطأ مع بقية المتهمين ضد مسير الورشة السوري.

وأكد أن المتهمين لم يتمكنوا من سرقة أي كمية من المصوغات أو الذهب من الورشة التي كانت فارغة خلال تنفيذ العملية. وأن المتهمين لم يعثروا سوى على الآلات الخاصة بالتصنيع والفرن الخاص باذابة المعدن الأصفر.

المتهم أكد أنه ضحية في الملف الحالي بعد تعرضه للإعتداء. وأن المتهمين الآخرين الذين سبق محاكمتهم أرادوا بتصريحاتهم توريطه فقط.