3 سنوات حبسا لمُسن إنتحل صفة والده المتوفي للتملص من أمر بالقبض بالخرايسية

قضت محكمة الشراقة، اليوم توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية في حق مسن في العقد الثامن من العمر. عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وانتحال هوية الغير. على خلفية تزوير لوثائق الهوية وانتحاله هوية والده المتوفي.

المتهم تم توقيفه مؤخرا بعدما تبين إنتحاله هوية والده المتوفي. وذلك من أجل التملص من حكم غيابي صادر سنة 2019. مصحوب بأمر بالقبض ضده لتورطه في قضية جزائية.

المتهم الموقوف اعترف خلال مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، بأنه انتحل هوية والده المتوفي بتزوير بطاقة التعريف. بالإضافة كذلك إلى رخصة السياقة مؤكدا أنه قام باستخراجها من مصالح بلدية الخرايسية. منوها أنه كان على يعلم بأن ذلك يعاقب عليه القانون والتمس الصفح من المحكمة نظرا لسنه.

وتغيب الممثل القانوني لبلدية الخرايسية عن المحاكمة للتأسس كطرف مدني.

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