3 سنوات حبسا لهاكر إبتزّ بطلة “البطحة” وصحفيات مقابل “فليكسي أنترنت “

أدانت اليوم محكمة الجنح بسيدي امحمد هاكر “ج.ب” بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة. بعد قيامه بابتزاز صحفيات من مختلف وسائل الإعلام إلى جانب بطلة مسلسل البطحة. عن طريق قيامه بقرصنة 15 حساب “فايسبوك ” مقابل حصوله على فليكسي.

وتعود تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة السابقة إلى تاريخ الوقائع 24 افريل 2024. عندما تقدم الضحايا من بينهم ” أ.ك” “م.ف” ،”ي” بشكوى ضد المتهم الموقوف رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش “ج.ب”. بعد تعرضهن للابتزاز من طرف شخص مجهول ،وبعد التحقيقات التي قامت بها مصالح الامن. تم الكشف عن هوية المتهم الذي يبلغ من العمر 21 سنة.

المتهم و أثناء مثوله أمام هيئة محكمة الجنح بسيدي امحمد وجهت له تهم، تتعلق بجنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص. بالإضافة كذلك إلى جنحة الحصول على صور وفيديوهات و رسائل ومعلومات خاصة بقصد الاضرار بالغير. حيث إعترف بالتهم الموجهة اليه ،وصرح بانه سبب قيامه بقرصنة حسابات الضحايا و ابتزازهن ،كان ذلك مقابل “فليكسي” 2000 دج لتفعيل الانترنت حتى يتمكن من استغلالها في دراسته. ملتمسا من هيئة المحكمة بظروف التخفيف خاصة انه ينحدر من عائلة فقيرة ،وليس لديه مدخول كون ان ،والده لايعمل.

فيما تغيب الضحايا، من بينهم صحفيات بالتلفزيون العمومي وقنوات خاصة والاذاعة الوطنية وبطلة مسلسل البطحة، عن جلسة المحاكمة السابقة.

و الجدير بالذكر أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد سبق وأن إلتمس ضد المتهم تسليط أقصى العقوبة ،وبعد المداولة أصدر القاضي الحكم السالف ذكره.

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