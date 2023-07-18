3 سنوات حبسا منها عامين نافذا في حق والي تيبازة السابق مصطفى العياضي

أدانت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، والي تيبازة السابق “مصطفى العياضي” بـ3 سنوات حبسا. منها عامين نافذة عن تهم ذات صلة بالفساد، لمتابعته بجنحة منح عمدا امتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمي.، تبديد عمدا لممتلكات عمومية واساءة إستغلال الوظيفة. في أعقاب ما عرف اعلاميا بفضيحة نهب العقار السياحي بولاية تيبازة

وجاء منطوق الحكم بعدما مثول المتهم الموقوف “مصطفى العياضي”، مجددا أمام هيئة المجلس. بعد أن قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض التي تقدمت به نيابة مجلس قضاء الجزائر في حق المتهم ومن معه.

وكان القطب المالي والإقتصادي المتخصص في قضايا الفساد لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصة. في شهر مارس من سنة 2021 ، قد أصدر أحكاما في حق المتهمين. وتم الحكم على “مصطفى العياضي” بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة،

كما اصدر القاضي حكما على “.ب.ع” مدير أملاك الدولة سابقا لتيبازة يقضي بعقوبة عامين حبسا نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة مع الأمر بمصادرة حساباته المالية والبنكية.

فيما برأت المحكمة المتهم “ق.إ”، محافظ عقاري سابق بمديرية أملاك الدولة بتيبازة من أثار المتابعة.

وتم ادانة كل من المتهم “ع.ب” “ع.ح”,و “ع.ل.س” بعقوبة عامين حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة الأملاك والأموال المحجوزة للإخوة عطية الكترونيك.

مع إلزام المتهمين بدفع تعويض للخزينة العمومية قدره 100 ألف دج كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها‎.