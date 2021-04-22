3 سنوات حبسا نافذا بحق الباحث جاب الخير سعيد بتهمة الاستهزاء بالمعلوم من الدين والإساءة لرسول الله

أصدرت محكمة سيدي امحمد، الخميس، حكما بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج للباحث جاب الخير سعيد.

ويتابع جاب الخير سعيد، بتهم الاستهزاء بالمعلوم من الدين وشعائر الإسلام والإساءة لمحمد رسول الله على خلفية شكوى رفعها ضده.

وفي الدعوى المدنية قبول تأسيس الطرف المدني بويجرة عبد الرزاق والإشهاد بعدم طلبه أي تعويض .

وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى رفعها الدكتور بويجرة عبد الرزاق أستاذ بجامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس.

وجاءت الشكوى، بعد أن شاهد المتهم ينشر عبر صفحته الفايسبوكية منشورات تسيء للدين الإسلامي والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

وبعد استجواب جاب الخير، نفى التهمة المتابع بها وصرح أنه أعطى آراء وأفكار كونه باحث بالشريعة ومتخرج من كلية الشريعة.

وأنه –يتابع- لم يسيء يوما إلى الإسلام والرسول الكريم.

وبخصوص سؤال القاضي له حول المنشورات التي تمس بركن الحج أجاب المتهم بأنه بيان تاريخي وليس فيه استهزاء.

وتابع المتهم،”أنه مجرد جزائري بسيط أعطى أفكار اعتبرها اجتهاد كونه باحث وأكد بتصريحاته أن تم تأويل كلامه من قبل الشاكي”.

وأضاف “الذي لم ينقل منشوراته الفايسبوكية حرفيا وقال أيضا عنده أكثر من 150 ألف متابع عبر صفحته الفايسبوكية”.

و”حجم التعليقات كثير جدا لدرجة انه لا يستطيع أن يقرأها كما تأسف انه أغلب التعليقات في صفحته شتم”.

ومن جهة أخرى صرح الشاكي بويجرة عبد الرزاق بعد أن سألته القاضي حول السبب الذي جعله يرفع شكوى بإدعاء مدني، أجاب أنه مختص في الأمن المعلوماتي.

وكان يتفحص الفايسبوك صادف منشورات كان عندها عدد هائل من المتابعين كما تم مشاركتها في مختلف المجموعات وأن تقديره للمنشورات وجد فيها استهزاء وإساءة للرسول وإهانة بالمعلوم من الدين واستهزاء صارخ بالأضحية كونها شعيرة مهمة بشعائر الإسلام.

للتذكير وكيل الجمهورية سبق و أن التمس في حق جاب الخير سعيد تطبيق القانون.