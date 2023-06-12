3 سنوات حبسا نافذا في حق مترشحة حرة لشهادة البكالوريا وصديقتها الجامعية

أصدرت محكمة الجنح بالدار البيضاء عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف دج حق طالبة مترشحة لاجتياز شهادة البكالوريا المتهمة “ب.ف”، والمتهمة الثانية صديقتها ” ع.أ”.

وجاء نطق الحكم بعدما التمس وكيل الجمهورية، في حق كلا المتهمتين عامين حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة مالية نافذة مع الايداع في الجلسة.

وتم متابعة المتهمين بجنحتي تسريب أسئلة مواضيع شهادة التعليم الثانوي للمترشحة الحرة ” ب.ف” 32سنة.

وتسريب أجوبة امتحانات شهادة التعليم الثانوي بالنسبة لصديقتها المتهمة الثانية ” ع.أ” 29 سنة .

وحسب جلسة المحاكمة التي تمت وفقا لاجراءات المثول الفوري، فإن المتهمة الأولى ” ب.ف” تم ضبطها أمس متلبسة بالغش في قاعة الامتحانات، عن طريق استعمال تقنية ” بلوتوث”، وخلالها اجرت اتصالا مع صديقتها ” ع.أ” بغرض تسريب لها أجوبة عن موضوع الامتحان.

من جهتها المتهمة الطالبة ” ب.ف” اعترفت بحيازة وسيلة الغش ” البلوتوث”، التي ضبطت بحوزتها، غير أنها أنكرت اتصالها بصديقتها المتهمة الثانية ” ع.أ” بغرض الغش في الامتحان.