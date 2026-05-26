3 سنوات حبسا نافذا لامراة نصبت على تاجر وسلبته أكثر من مليار سنتيم

أدانت محكمة الجنح بسيدي امحمد امراة “ش.ن” بـ 3سنوات حبسًا نافذًا على خلفية قيامها بالنصب على تاجر وإيهامه ببيع له شقة بأرقى أحياء العاصمة.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، تعود وقائعها لقيام المتهمة “ش.ن” وهي مسبوقة قضائيا في عدة قضايا مماثلة. وذلك بعد شكوى رفعها ضدها تاجر في المواد الغذائية، أوهمته المتهمة بأنها مرقي عقاري و لديها ترقية عقارية بمنطقة بئر مراد رايس بالعاصمة. حيث قام بدفع لها مبلغ بقيمة مليار و 600 مليون سنتيم .

المتهمة (ش.ن) وأثناء مثولها أمام هيئة محكمة الجُنح بسيدي امحمد بعدما تم جلبها من المؤسسة العقابية القليعة. وجّهت لها جنحة النصب، حيث أنكرت التهمة المنسوبة إليها. فيما اعترفت تارة أخرى بأن الضحية قدم لها مبلغ 900 مليون سنتيم،ولم تنصب عليه بل كانت بينهما تعاملات تجارية.

فيما صرح الضحية أن المتهمة قامت بايهامه وسلبت منه مبلغ مليار و600 مليون سنتيم أخذتهم على شكل اقساط، ملتمسا من هيئة المحكمة بافادته بتعويض بقيمة المبلغ المختلس منه. وبعد التماس وكيل الجمهورية تسليط ضدها أقصى العقوبة. أصدرت القاضي بعد المداولة الحكم السالف ذكره.

