3 سنوات حبسا نافذا “لتكتوكور” بتهمة تحريض القُصّر على الفسق

أصدرت عشية اليوم الثلاثاء محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، حكما يقضي بإدانة التكتوكور على مواقع التواصل الاجتماعي “ع.اسامة” بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 200 الف غرامة مالية نافذة. مع حكما يقضي بمصادرة هاتفه النقال.

وجاء هذا الحكم لمتابعته بتهمة تحريض القصر على الفسق. في حين ألزمته المحكمة أن يدفع للخزينة العمومية تعويض قدره 200 ألف دينار جرائري عن الضرر الذي أصابها.

وجاءت متابعة المتهم بعد رصد ومعاينة دقيقة من طرف فرقة مكافحة الجريمة السيبرانية التابعة لأمن ولاية الجزائر. والتي تابعت انتشار فيديوهات مخلة بالحياء للمتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي “تيك توك”. ليتم على إثرها توقيفه ومباشرة التحقيقات معه.

ويواجه المتهم الموقوف جملة من التهم من بينها تحريض قصر على الفساد ، وضع مواد إباحية في متناول الجمهور ،اهانة هيئة نظامية، التحريض على الفسق، بيع أصول افتراضية.

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