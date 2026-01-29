3 سنوات حبسا نافذا لرئيس بلدية بني مسوس السابق في قضية قفة رمضان

أدانت محكمة الجنح بسيدي امحمد اليوم الخميس رئيس بلدية بني مسوس السابق “هـ .س” بعقوبة 3 سنوات حبسا و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة بقيمة 200 ألف دج.

كما تمت إدانة المتهمة (ق.ي) عون إدارة ببلدية بني مسوس غيابيا بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة. بعدما تمت متابعتهما في قضية فساد طالت التحايل في توزيع الإعانات المتعلقة بشهر رمضان سنة 2019.

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها إلى تاريخ 15 سبتمبر 2019، أين تمت متابعة المتهمان من قبل قاضي التحقيق الغرفة الخامسة بذات الجهة القضائية. هذا بعدما وجهت لهما تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقايه منه. تتعلق بجنحتي إساءة إستغلال الوظيفة ،و جنحة تبديد أموال عمومية .

و بعد مثول رئيس بلدية بني مسوس السابق أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد، أنكر التهم المنسوبة إليه. وحمل المسؤولية الكاملة للجنة الصفقات باعتبارها الجهة المسؤولة في توزيع الإعانات المتعلقة بشهر رمضان .

كما ألزمت المحكمة المتهمان كل واحد منهم بان يدفعوا تعويض قدره 500 ألف دج للبلدية والولاية عن الضرر الذي أصابهما.

