3 سنوات حبسا نافذا لصينيين بتهمة تزوير وثائق للحصول على صفقة مع شركة باتيميتال

قضت محكمة الشراقة بالحكم 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 100 مليون سنتيم بحق رعيتين صينيتين بجنحة التزوير في محررات عرفية وتجارية.

وتمت إدانة المتهمين كذلك بانتحال الصفة، كما تم إلزام المتهمين بدفع 200 مليون سنتيم كتعويض للطرف المدني وهو الضحية مقاول جزائري “م.ز”.

وتعود وقائع القضية إلى استعمال المتهمين لصلاحيات مخالفة للتشريع لأغراض شخصية بالنسبة للمتهم قاو لينع، بالإضافة إلى جنحتي استعمال محررات تجارية وعرفية مزورة وانتحال الصفة بالنسبة للمتهم كسيو جيونغيو.

وتتلخص وقائع في تقديم الضحية “م.زيتوني” شكوى ضد قاو لينغ وكسيو جيونغو مفادها أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة قامت بابرام اتفاقية مع الشركة ذات اسهم باتيميتال للعقارات سنة2015.

وحسب وقائع القضية، فإن الشاكي تفاجأ بقيام المشتكى منه كسيو جيونغو مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة زاد جي تي تي جي للبناء بتوقيع اتفاقي باسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة وان زانع للبناء.

وأشارت الوقائع إلى أن المتهم الصيني انتحل صفة مسير الشركة للثراء على حساب الشاكي، باعتباره شريك بدون وجه حق.

علاوة على ذلك قامت المشتكى منها قاو لينغع بتزوير محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وصادقت على التقارير المالية والأدبية للشركة لسنوات 2014 و 2015.

وأثبتت التحقيقات أن المتهمة قاو لينغ قامت بتزوير التوقيع واستعمال المزور في محاضر الجمعية العامة لسنوات 2011 و2012 و2013، كما قامت بالتصريح لدى محضر قضائي أن المحاضر أمضاها مسير الشركة الحقيقي.

وفي هذا السياق المتهمة أنكرت التهم المنسوبة إليها، أين قالت أنها كانت مسيرة للشركة وان زانغ وأنها حررت وكالة للمتهم الثاني لمساعدتها في لتمثيل الشركة كما وكلته لإبرام صفقات مع شركة باتيميتال للعقارات.

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