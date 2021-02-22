3 سنوات حبسا نافذا لطحكوت في قضية حافلات سوناكوم

نطقت رئيس الغرفة الجزائية الثالثة اليوم بالأحكام في قضية صفقات النقل الحصري لحافلات سوناكوم لمالكها محي الدين طحكوت.

وسلطت عقوبات في حق المتهمين 24 المتواجد بينهم متهمين اثنين موقوفين وهما رجل الأعمال محي الدين طحكوت والرئيس المدير العام السابق لشركة snvi.

بحيث قضى المجلس بخفض العقوبة المتهم محي الدين طحكوت وتسليط عليه عقوبة 3 سنوات حبسا.

منها سنتين حبسا نافذا مع الابقاء على نفس الغرامة.

كما خفضت نفس الهيئة القضائية العقوبة للمتهم مختار شهبوب وجعلها 3 سنوات حبسا منها 18 شهرا موقوفة النفاذ مع ابقاء نفس الغرامة.

كما قضى المجلس بخفض مبلغ التعويض للطرف المدني إلى 10 ملايين دينار.

ويدفع مبلغ الغرامة كل من محي الدين طحكوت وشهبوب مختار وقرمي حسين بالتضامن.

كما شملت الأحكام المتهمين غير الموقوفين بحيث قضى المجلس بانقضاء الدعوى العمومية للمتهم موالد مولود بسبب الوفاة.

كما ادين كل من “ع. مصطفى” و”ل. توفيق محمد” ،”غ . كمال”، “خ. لحسن” بعام حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة.

مع تسليط عقوبة 6 اشهر نافذة في حق المتهمين “ب. نبيل”، “ز. محمد” ،”علي.ز”،”عبد الناصر”.

في حين أدين المتهم “ب. ع. محمد” بعقوبة سنة حبسا نافذا، وسنة حبسا نافذا.

“م. ابراهيم “. “علي. باشا”” غ. عمر” سنة نافذة كل واحد منهم.

أما المتهم” ق. محمد حسين ” فسلطت عليه عقوبة سنة حبسا نافذة عن تهمة اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

فيما تم تبرئته من تهمتي التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.