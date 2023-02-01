3 سنوات حبسا نافذا لعاملة نظافة بعد إختلاسها اموال من بنك القرض الشعبي الجزائري

أدانت محكمة الجنح بسيدي امحمد عاملة نظافة (ع.ك) بعقوبة 3 سنوات حبسا. بعد إختلاسها اموال عمومية من بنك القرض الشعبي الجزائري بشارع الخطابي بالعاصمة. فيما ادانت المحكمة المدعو( ب.ك) عاملةبشركة امنال بعقوبة عام حبسا نافذا

تفاصيل القضية حسب مدار بجلسة المحاكمة ان المتهمة كانت تشتغل عاملة نظافة ببنك القرض الشعبي الجزائري ، اثناء القيام بعملها و بالتواطؤ مع المتهم الثاني قاما بسرقة مبلغ 75 مليون سنتيم من صندوق فلاذي بالبنك ،و بإستغلال كاميرات المراقبة المنصبة بالمكان تم الكشف عن هويتهما ،و بعد مثولهما امام هيئة المحكمة وجهت لهما جنحة اختلاس عمدا لأموال عمومية ،حيث انكرا التهمة المتابعين بها جملة و تفصيلا ، فيما إلتمس وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لهما ،و بعد المداولة أصدر القاضي الحكم السالف ذكره ، مع قبول تأسيس القرض الشعبي الوطني كطرف مدني،و الزام المتهمة (ع.ك) بان تدفع المبلغ المالي المختلس ،مع تعويض قدره 100 الف دج كتعويض عن الاضرار .