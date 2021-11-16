3 سنوات حبسا نافذا لعكا عبد الحكيم الإطار السابق بوزارة العدل

قضت الغرفة الجزائية الخامسة لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، بخفض العقوبة في حق مدير عصرنة العدالة السابق المتهم الموقوف ” عكا عبد الحكيم”.

وتم الحكم على عكا، بـ3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دج، عن تهمة التزوير واستعمال المزور.

كما برأت المحكمة ذمة المتهم من تهمتي وإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، واستعمال عمدا لشهادة مزورة.

وقضت ذات الهيئة القضائية بتأييد الدعوى العمومية، لتأسس الخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية.

كما قررت هيئة المجلس تخفيض العقوبة في حق الإطار السابق بوزارة العدل، وتبرئته من تهمتي إساءة استغلال الوظيفة واستعمال عمدا لشهادة مزورة.

وجاء ذلك، بعدما طالبت هيئة دفاع المتهم في جلسة سابقة ارجاع القضية للجدولة. لتقديمها وثائق اعتبرتها جد مهمة، وردت من القنصلية الفرنسية وكذا الالمانية. وذلك بخصوص الشهادات الجامعية المطعون بها بالتزوير.

وتتمثل في شهادة الدكتوراة وشهادة الماجستير لالاعلام الآلي الصادرة عن جامعة ” هيدل برغ” بالمانيا. بالإضافة إلى شهادة الدكتورا بجامعة “بورجي” بفرنسا.

وهي الطلبات التي التمست لأجلها النيابة العامة استبعادها.

كما استبعدت الدفوعات الشكلية التي أثارتها هيئة الدفاع ايضا، المتعلقة بعدم الاختصاص النوعي، والتقادم، واستبعاد الطرف المدني ممثل الخزينة العمومية.

والجدير بالذكر، أن المتهم عكا عبد الحكيم كان مهددا بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا التمسها النائب العام في حقه. بعدما تمسك الأخير بانكار ما نسب اليه من تهم نكرانا قاطعا.

كما صرح لهيئة المجلس بأنه كل شهاداته الجامعية صحيحة، وليست مزورة. عكس ما أتتت به التحقيقات في القضية بالاستناد إلى خبرة علمية منجزة.

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