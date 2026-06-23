3 سنوات حبسا نافذا لـ “تكتوكور” بتهمة تحريض القُصّر على الفسق

أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الثلاثاء، حكما بإدانة “التكتوكور” على مواقع التواصل الاجتماعي “ع.أسامة” بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و200 ألف غرامة مالية نافذة. مع مصادرة هاتفه النقال.

وجاء هذا الحكم لمتابعته بتهمة تحريض القُصّر على الفسق. في حين ألزمته المحكمة بأن يدفع للخزينة العمومية تعويضًا قدره 200 ألف دينار جزائري عن الضرر الذي أصابها.

وجاءت متابعة المتهم بعد رصد ومعاينة دقيقة من طرف فرقة مكافحة الجريمة السيبرانية التابعة لأمن ولاية الجزائر. والتي تابعت انتشار فيديوهات مخلّة بالحياء للمتهم عبر منصة التواصل الاجتماعي “تيك توك”، ليتم على إثرها توقيفه ومباشرة التحقيقات معه.

ويواجه المتهم الموقوف جملة من التهم، من بينها تحريض قصر على الفساد، وضع مواد إباحية في متناول الجمهور، اهانة هيئة نظامية، التحريض على الفسق، وبيع أصول افتراضية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور