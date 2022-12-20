3 سنوات حبسا نافذا لكهلين بسبب سرقتهما أعمدة السكك الحديدية

أمر قاضي الجلسة بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بإيداع كهلين في العقد الخامس من العمر كل من (ح.ع),(ح.ج). رهن الحبس مع إدانتهما بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا بعد تورطهما في سرقة أعمدة السكك الحديدية.

و بعد مثولهما امام هيئة محكمة الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري وجهت لهما. تهمة إخفاء اشياء مسروقة ،حيث انكرا التهم المتابعين بها.

وصرحا بأنهما سبق لهما و ان قاما بشراء ذلك الحديد من طفل قاصر و لم يكن لديهما اي علم انه مسروق. و ليست لديهم اي علاقة به و لم يشاهدانه عندما قام بسرقة ذلك الحديد.

فيما طالبا من هيئة المحكمة العفو وافادتهم بظروف التخفيف خاصة و ان لديهم 5 اطفال و بعد المداولة اصدرت القاضي الحكم السالف ذكره اعلاه مع إيداعهما الحبس .