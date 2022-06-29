3 سنوات حبسا نافذا للدركي السابق محمد عبد الله

قضت محكمة القطب المختصص في الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بإدانة الدركي السابق “محمد عبد الله”، بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية، وإلزامه بدفع 200 ألف دج للضحيتين، كما أدانت المحكمة المتهمة الثانية، وهي محامية من نقابة تيزي وزو تدعى “ب.كريمة”، بـ 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع 50 ألف دج غرامة مالية، وإلزامها بدفع 150 ألف دج لكلا من الضحيتين، وهما زميلتاها في المهنة، وذلك عقب توجيه لهما تهمة التقليل من شأن الأحكام القضائية، المساس بسلطتهم وعرض وثائق ومستندات على الجمهور، القذف، وإهانة موظف أثناء تأدية المهام.

وذلك على خلفية نشر معلومات ووثائق حول تلاعبات بملف جريمة قتل ملاكم بولاية تيزي وزو، واتهم فيها محاميتين المدعوتين “م.نوارة” و”ش.حسيبة” بالتدخل في الملف، مستغلين علاقاتهما المشبوهة بقضاة ومسؤولين بالولاية حتى يتم إفادة المتورطين في ملف القتل من حكم مخفف.

الدركي السابق محمد عبد الله وخلال محاكمته، مساء أمس، اعترف بنشر “فيديو” تحدث فيه عن قضية جنائية بمجلس قضاء تيزي وزو تتعلق بجريمة قتل راح ضحيتها ملاكم.

كما اعترف بخطئه في قذف الضحيتين، وطلب منهما الصفح بعدما قام باتهامهما بشرفهما.

وبخصوص مصدر المعلومة، فقد أكد أنه تلقى رسالة ببريد صفحته على “الفايسبوك” من مجهول لا يعرف اسمه وهويته.

وأوضح محمد عبد الله أن نيته من المنشور هو تحريك الرأي العام وإثارته حتى تتحرك معه السلطات الوصية لفتح تحقيقات موازية في الملف.

غير أن المتهم وخلال محاكمته قبل أسبوعين، تراجع عن أقواله السابقة. وطلب من القاضي إضافة أقوال جديدة، حيث اعترف أمام الملأ وكشف هوية مصدره، بعدما راح يشاهد بكاء الضحيتين وسمع منهما كيف أنه حوّل حياتهما إلى جحيم.

إدانة محامية متهمة في الملف بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ

من جهتها، المحامية المتهمة في الملف المدعوة “ب.كريمة”، نفت بشكل قاطع إرسال قرار غرفة الاتهام للدركي السابق المتهم في الملف، نافية اتهامات الضحية المحامية “م.نوارة” التي كانت متأسسة في القضية، والتي أكدت في تصريحاتها أن هذه الأخيرة تقدمت منها خلال جلسة القضية بالمحكمة الاستئنافية، وطلبت منها الحكم الابتدائي للملف، وكذا قرار غرفة الاتهام، وهو الملف الذي تم تصويره بالهاتف وإرساله للدركي خلال تواجده في إسبانيا عبر “الفايسبوك” وشملت الصورة لدى التقاطها جزءًا من فستان المحامية التي كانت ترتديه يوم الواقعة، وهو ما أثبتته تسجيلات “كاميرات” المراقبة لدى الرجوع إليها خلال التحقيق.

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