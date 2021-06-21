3 سنوات حبسا نافذا للمتسبب في حادث المرور المميت بعين النعجة

سلّطت محكمة الجنح بحسين داي بالعاصمة اليوم الاثنين، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج. مع تعليق رخصة السياقة لمدة 4سنوات. في حق المتهم “ن. ع” عن تهمتي القتل الخطأ والفرار إثر حادث مرور والهروب من المسؤولية الجزائية والمدنية، وفقا للمادة 72.73 من قانون العقوبات.

ونزلت الادانة على المتهم “ن. ع” بعدما كان وكيل الجمهورية التمس في حقه، توقيع عقوبة 3سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج ،مع تعليق رخصة السياقة لمدة 4سنوات.

و شهدت الجلسة حضور ذوي الحقوق كل من زوجة الضحية “ب. صبرينة” ووالدته، فيما مثل والد المتهم “ن. بوعلام” كشاهد في القضية، أين تنازل الطرف المدني أمام المحكمة عن التعويضات المالية بخصوص الدعوى المدنية، فيما خول الدعوى العمومية لوكيل الجمهورية.

وخلال جلسة محاكمة المتهم الموقوف “ن.ع”، إعترف بالخطأ الذي ارتكبه أمام قاضي الجنح، وأبدى ندمه إزاء تسببه في مقتل الضحية “بناني آسامة مراد”. وصرح لرئيس الجلسة بأنه لم يتعمد ارتكاب الحادث المروري. كما أنه كان بصدد تسليم نفسه لمصالح الأمن بالحاجز الأمني بجسر قسنطينة، نافيا نية الفرار من المسؤولية الجزائية.