3 سنوات حبسا نافذا لمشعوذ تيارت

تم الحكم على مشعوذ تيارت، بـ3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100,000دج عن تهمة ممارسة السحر والشعوذة.

وكانت مصالح أمن دائرة السوقر في تيارت، قد تمكنت من توقيف المشعوذ، عن قضية ممارسة أعمال الشعوذة والعرافة وتمزيق المصحف الشريف.

ويتعلق الأمر بالمدعو “ص.ر.ك.” والذي يبلغ من العمر 54 سنة.

وتعود حيثيات القضية على اثر معلومات وردت لذات المصالح، مفادها وجود شخص يمارس السحر والشعوذة بمنزله بأحد أحياء مدينة السوقر.

وإستغلالا لتلك المعلومات، تم ضبط خطة محكمة والترصد للمشتبه فيه.

وبناءا على إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه أين تم ضبط وحجز بداخله على مصحف ممزق وصور لأشخصاص من الجنسين.

بالإضافة إلى حروز مكتوب عليها طلاسم، ومادة الرصاص وشموع وعقاقير مختلفة وبخور، ومادة سائلة.

ليتم حجزها وفتح تحقيق في القضية، وبعد استكمال الاجراءات القانونية ، قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر،الذي أحال ملف القضية على اجراءات المثول الفوري.

أين صدر في حق المشتبه فيه، 3 سنوات حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 100,000دج عن تهمة ممارسة السحر والشعوذة .