3 سنوات حبسا نافذا لمضارب بمادة الفرينة في ميلة

أدانت مساء الخميس محكمة ميلة حال فصلها في قضايا الجنح بإدانة مضارب استعمل مستودعا سريا لبيع مادة الفرينة ببلدية زغاية.

المتهم تم العثور بحوزته 300 قنطار في عملية مشتركة ضمن خلية مختلطة بين الشرطة و مديرية التجارة

وقد أدين المعني بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم مع المنع من ممارسة أي نشاط تجاري.

بعد أن التمس ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا .

وتوبع المعني بتهم جنحي تخزين الدقيق والحبوب بغرض رفع اسعارها والمضاربة غير المشروعة و جنحة الممارسات التجارية غير النزيهة.