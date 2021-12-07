3 سنوات حبسا نافذا لوالي أم البواقي السابق بتهمة الفساد

نطق رئيس جلسة الجنح في القطب الجزائي المتخصص بمحكمة “بوجريو” بقسنطينة، أمس الثلاثاء، بإدانة رئيس “اتحاد عين البيضاء” لكرة القدم المتهم “ب.ح” بـ 4 سنوات حبسا نافذا، والمتهم “ن.ي” بسنتين حبسا نافذا، والموقوفين في المؤسسة العقابية “الكدية” بقسنطينة، فيما تمت إدانة الوالي السابق لولاية أم البواقي “حجاج مسعود” بـ 3 سنوات حبسا نافذا، فيما تمت إدانة باقي المتهمين، من بينهم رئيسا بلدية “عين البيضاء” في ولاية أم البواقي السابقين و 4 متهمين آخرين، وهم مقاولين بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعتهم في قضايا فساد تخص التلاعب في العقار والاستفادة غير المشروعة في المشاريع وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، وهي التهم التي التمس بشأنها ممثل النيابة العامة عقوبات تتراوح بين 5 و 7 سنوات سجنا نافذا لجميع المتهمين في هذه القضية التي تعود حيثياتها إلى مطلع 2020، أين قدم متضررون شكاوٍ إلى الضبطية القضائية لأمن دائرة “عين البيضاء” في أم البواقي، تخص التلاعب في الصفقات ومنح مشاريع إنجاز لمقاولين “محظوظين” ببلدية “عين البيضاء”، بالإضافة إلى استفادة نادي “عين البيضاء” من مساهمة مالية تتجاوز 4 ملايير سنتيم، تبين وجود تلاعب كبير فيها من طرف مسؤولي النادي، ليتم إخطار وكيل الجمهورية بمحكمة “عين البيضاء” الابتدائية، الذي وجه إنابة قضائية للضبطية القضائية، أمرها فيها بفتح تحقيق ابتدائي مع المعنيين، ليتبين خلال مجريات التحقيق، بأن القضية تعود إلى عهد الوالي السابق “حجاج مسعود”، الذي أنهيت مهامه مطلع سنة 2020 في إطار حركة عادية للولاة، إلى جانب رئيس بلدية “عين البيضاء” المدعو “ت.أ”، الذي أنهيت مهامه هو الآخر في شهر أكتوبر من ذات السنة، من طرف والي الولاية، بعد إخطاره بشأن المتابعة القضائية التي حركتها النيابة العامة المحلية بمحكمة “عين البيضاء” الابتدائية بشأن تورطه في قضية فساد، وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق الابتدائي، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة “عين البيضاء” الابتدائية، الذي حرر طلبا افتتاحيا وجه بموجبه الاتهام للمتهمين، والتمس إيداعهم الحبس المؤقت، وأحالهم على قاضي التحقيق، الذي أصدر أمرا بالتخلي لصالح القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، حيث تم تقديمهم أمام قاضي التحقيق في 21 نوفمبر 2020، والذي أمر بوضع الوالي السابق المتهم “حجاج مسعود” ورئيس بلدية “عين البيضاء” المتهم “ت.ا”، وإيداع رئيس نادي “عين البيضاء” لكرة القدم السابق المتهم “ب.ح” والمتهم “ن.ي” و 4 مقاولين الحبس المؤقت.