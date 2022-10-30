3 سنوات حبسا نافذا لوالي بومرداس السابق

أصدرت محكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد حكماويقضي بإدانة والي بومرداس سابقا عباس كمال بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة و إدانة إبنه المدعو (ك.م) بعقوبة عامين حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة.

كما جاءت هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين بتهم تتعلق بإساءة إستغلال الوظيفة و منح إمتيازات غير مبررة ،وإستغلال النفوذ و الإستفاذة من سلطة و تأثير اعوان الدولة .

في حين، توبع بقضية الحال، والي بومرداس سابقا رفقة ابنه و رئيس بلدية بومرداس سابقا المدعو (آ.أ) و ذلك على اساس انه منح امتيازات غير مبررة لاحد المستثمرين صاحب مشتلة المدعو (ش.ي) بطريقة غير قانونية .

و الجدير بالذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد سبق وأن التمس تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا. وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة لوالي بومرداس سابقا عباس كمال. مع التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذ لإبنه المدعو (ك.م). كما تم التماس نفس العقوبة ونفس الغرامة للمدعو (ش.ي) صاحب مشتلة. والتماس أيضا عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة لرئيس بلدية بومرداس سابقا المدعو (آ.أ). بالاضافة الى إلتماس عقوبة تكميلية لكل واحد من المتهمين وهي العزل من الوظائف العمومية .