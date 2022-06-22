سلطت محكمة الجنح بشراقة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 10 ملايين دج غرامة مالية نافذة. لوزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر بصفته والي ولاية تسمسيلت سابقا.

وتمت متابعته في قضية فساد تتعلق بإبرام عقد مع شركة عمومية مختصة في البناء “لديمكو” بولاية مستغانم. التابعة حاليا لمجمع ديفاندوس. و ذلك من أجل إنشاء مخيم شباب بغابة المداد بتسمسيلت. بقيمة مالية تقدر ب 9 ملايير سنتيم. بناءا على صفقات عمومية بالتراضي البسيط مخالفة للقانون.

وتوبع في ملف الحال بن مسعود عبد القادر رفقة 23 متهم اخرين. من بينهم الامين العام السابق لولاية تسمسيلت (م.ع) و ايضا من (ع.ع). مدير شركة ايديمكو بمستغانم رفقة ايضا مدير مكتب الدراسات (ح.م). و المراقب المالي و امين الخزينة و مكتب الدراسات ومنتخبين. و اعضاء مجلس الشعبي البلدي لبلدية تنيةالحد.

ووجهت إليهم تهم تضمنها قانون الفساد و الوقاية منه وهي جنحة تبديد اموال عمومية. و جنحة إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات. و المشاركة في تبديد اموال عمومية وجنحة ابرام عقد مع هيئة عمومية لاستفاذة من اموال عمومية.

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3 سنوات حبسا نافذا لوزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر