3 سنوات حبسا نافذا وغرامة لـ “مير” بلدية “رأس جنات” في بومرداس ورئيس مكتب الصفقات

بتهمة إبرام صفقة عمومية مخالفة للقانون

أصدرت محكمة الجنح الابتدائية في بومرداس، حكما يدين كل من رئيس بلدية “رأس جنات” شرق بومرداس ورئيس مكتب الصفقات، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا عن تهمة إبرام 10 صفقات عمومية مخالفة للتشريع مع سوء استغلال الوظيفة واستعمال النفوذ، كما تم فتح تحقيقات في خروقات أخرى وتجاوزات من طرف ذات “المير” الذي لا يزال يزاول مهامه في تسيير البلدية.

القضية تحركت بناءً على شكوى تقدم بها أصحاب شركة مصغّرة في بلدية “جنات” أمام وكيل الجمهورية، مفادها تعرضهم للظلم من طرف رئيس البلدية، كون هذا الأخير تلاعب في أوراق الصفقة التي كانت شركتهم قد فازت بها، والمتعلقة بترميم ملحقات البلدية، وقد تم سحب الصفقة منهم ومنحها لشركة أخرى.

وعلى هذا الأساس، انطلقت تحقيقات فيما تعلق بتسيير البلدية للصفقات، وتبين بأن كل من “المير” ورئيس مكتب الصفقات لبلدية “رأس جنات”، استغلا فعلا منصبيهما من أجل منح مزايا غير مستحقة متمثلة في منح 10 صفقات لشركة واحدة تعلقت بتعبيد الطرقات وترميم المدارس الابتدائية وقاعة علاج، كما حرموا الضحية من حقه في المشاركة في هذه الصفقات.

وقد تمت إحالة المتهمين على المحاكمة، حيث تمت إدانتهما بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية.

ومن المرتقب أن يقوم والي بومرداس، يحيى يحياتن، بتوقيف “المير” عن أداء مهامه طبقا لقانون الجماعات المحلية، علما أن ولاية بومرداس، تشهد منذ أشهر مثول العديد من المنتخبين المحليين أمام الجهات القضائية عن قضايا فساد وسوء تسيير، كلفت أغلبهم التوقيف التحفظي.