3 سنوات حبسًا لحارسين بتهمة ترويج الكوكايين بملعب جواري لكرة القدم بالدرارية

تابعت محكمة الشراقة، مساء اليوم الاثنين، شابين في العقد الثالث من العمر، يعملان حارسين بملعب جواري لكرة القدم بالدرارية، بتهمة ترويج المخدرات الصلبة بأي وسيلة كانت، وذلك على إثر ضبط كمية من الكوكايين بمحيط الملعب الذي يشرفان على حراسته، مع حجز مبالغ مالية بحوزتهما.

انطلق التحقيق في القضية بناءً على معلومات وردت إلى مصالح الشرطة القضائية بالدرارية. مفادها أن حارسين بملعب جواري لكرة القدم بمنطقة السبالة بالدرارية، يقومان ببيع المخدرات داخل الملعب.

وعليه، تمت مراقبة المشتبه فيهما وترصدهما، ثم توقيفهما في حالة تلبس. حيث تم حجز كيس يحتوي على 1.5 غرام من المخدرات الصلبة من نوع “الكوكايين” بالقرب من المكان الذي كانا يجلسان فيه.

كما ضُبط بحوزة المتهم الأول، المدعو “د. موسى”، مبلغ 20 ألف دينار، ومبلغ آخر يقدر بـ6 آلاف دينار بحوزة المتهم الثاني، المدعو “ر. حسام الدين”. اشتُبه في كونهما من العائدات الإجرامية.

وعليه، تم تحويل المشتبه فيهما إلى التحقيق الأمني، إذ خضع هاتفاهما للمراقبة التقنية، التي أسفرت عن نتائج إيجابية كشفت عن محادثات ورسائل تتعلق بالممنوعات. وبعدها، أحيلا على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، الذي استمع إلى أقوالهما، ثم أحالهما بدوره على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري.

وخلال المحاكمة، أنكر المتهم “د. موسى” ترويجه للمخدرات الصلبة، ونفى علاقته بها، مؤكدًا أنه مدمن عليها، وأنه مسبوق قضائيًا في قضايا استهلاك فقط. موضحًا أنه لم يسبق له عرض المخدرات على الغير أو ترويجها. كما أكد أن المبلغ المالي المحجوز، والمقدر بـ20 ألف دج، هو جزء من راتبه الشهري.

من جهته، أكد المتهم الثاني، المدعو “ر. حسام الدين”، أن رجال الشرطة لم يعثروا بحوزته على أي ممنوعات، وأن ما حجز بالمكان لا علاقة له به، كما أكد أن مبلغ 6 آلاف دج المضبوط بحوزته ملك له، وليس من عائدات بيع المخدرات.

وطالب دفاع المتهمين الحكم بالبراءة لانعدام دليل الحيازة، باعتبار أن المخدرات الصلبة المحجوزة لم تضبط بحوزة أي من المتهمين، واحتياطيًا التمس أقصى ظروف التخفيف.

من جهته، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج في حق المتهمين.

وبعد المداولة القانونية، قضت المحكمة بإدانتهما بـ 3 سنوات حبسًا نافذًا مع غرامة مالية ضد كل واحد منهما.