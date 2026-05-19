3 سنوات حبسًا نافذًا لشاب بتهمة تسريب موضوع امتحان “البيام” بميلة

أدانت محكمة ميلة شابًا يبلغ من العمر 19 سنة، وهو ممتحن حر، بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، بعد تورطه في تسريب موضوع امتحان شهادة التعليم المتوسط. حسب بيان لوكيل الجمهورية لدى الهيئة القضائية ذاتها

وجاء في الببان أنه “عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة الرأي العام، أنه بتاريخ 19-05-2026، وفي إطار تأمين امتحانات شهادة التعليم المتوسط - دورة ماي 2026، تم ضبط طالب “ش.ف” 19 سنة، ممتحن حر، بصدد استعمال الهاتف النقال، بعد نصف ساعة من انطلاق اختبار مادة اللغة العربية”.

وأوضح المصدر ذاته بأن التحقيق الابتدائي توصل إلى أن المشتبه فيه قام بتسريب موضوع الاختبار إلى الغير عبر إحدى وسائط التواصل الاجتماعي. في خرق صريح للتنظيمات المعمول بها خلال الامتحانات الرسمية.

وأضاف البيان أنه تم تقديم المعني أمام نيابة الجمهورية في اليوم نفسه، وتمت إحالته وفق إجراءات المثول الفوري من أجل جنحة تسريب مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط.

وبعد مثول المتهم أمام المحكمة، صدر حكم بإدانته بالجرم المنسوب إليه. مع تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسًا نافذًا، بالإضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دينار جزائري.