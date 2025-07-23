3 سنوات حبس لرئيس رئيس ملحقة بلدية عين البنيان بعد إصداره شهادة حياة لشخص متوفي

اصدرت محكمة الجنح بشراڨة حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة لرئيس ملحقة بالمنظر الجميل ببلدية عين البنيان المدعو “ب.حكيم ” على خلفية متابعته بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية و إساءة إستغلال الوظيفة.

وذلك بعد إصداره شهادة حياة لشخص متوفي ،مع حكما يقضي بعقوبة بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و 50 الف دج غرامة مالية نافذة لسيدة في العقد الخامس من العمر “ب.رشيدة” ،في حين اصدرت المحكمة حكما يقضي بالبراءة لطليقها المدعو ” و.م” وجاءت هذه الاحكام بعد متابعتهما بتهمة المشاركة في التزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية .

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها الى تاريخ 28 جانفي الفارط بعد تحركت البلدية بشكوى ضد المتهم الذي قام بإصدار شهادة حياة لجدة المتهمة ” ب.رشيدة” التي توجهت اليه من اجل استخراج شهادة حياة لجدتها المتوفاة منذ سنة 2010 ، وكانت المتهمة تقدم تلك الوثيقة لمصالح البريد وكذلك بنك التنمية والفلاحة الريفية من اجل سحب معاش جدتها المتوفاة ،وحسب مادار بجلسة المحاكمة المتهمة كانت ككل سنة تقوم بإستخراج تلك الشهادة المزورة التي كان يصادق عليها المتهم “ب.حكيم ” رئيس ملحقة المنظر الجميل ببلدية عين البنيان ويقدمها لها في غياب المعنية بالامر “ز.ف” البالغة من العمر 83 سنة .

في حين الزمت المحكمة المتهمان المدانان بان يدفعوا للطرف للمدني بلدية عين البنيان تعويض قدره 13 الف دج عن الضرر الذي أصابها.