3 سنوات حبس لشاب يعتدي على مسن ويسلبه أمواله لدفع اقساط الإيجار

أدانت عشية اليوم محكمة الجنح بسيدي امحمد شاب في العقد الثاني من العمر بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. بعد اعتدائه على شيخ طاعن في السن. و سلبه مبلغ مالي تجاوز 24 مليون سنتيم كان بحوزته ، استعمله لدفع ثمن ايجار منزله و قضاء حاجياته.

المتهم “أ.أ” و اثناء مثوله امام هيئة محكمة الجنح بسيدي امحمد وفقا لاجراءات المثول الفوري وجهت له تهمة السرقة.

و كشف الضحية البالغ من العمر 75 سنة أنه تعرض للضرب و سرقة امواله أثناء تواجده بالسوق لبيع الخردوات خلال شهر رمضان الفارط.