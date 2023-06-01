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أخبار الجزائر

3 سنوات حبس لشاب يعتدي على مسن ويسلبه أمواله لدفع اقساط الإيجار

بقلم ن.س
3 سنوات حبس لشاب يعتدي على مسن ويسلبه أمواله لدفع اقساط الإيجار
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أدانت عشية اليوم محكمة الجنح بسيدي امحمد شاب في العقد الثاني من العمر بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. بعد اعتدائه على شيخ طاعن في السن. و سلبه مبلغ مالي تجاوز 24 مليون سنتيم كان بحوزته ، استعمله لدفع ثمن ايجار منزله و قضاء حاجياته.

المتهم “أ.أ” و اثناء مثوله امام هيئة محكمة الجنح بسيدي امحمد وفقا لاجراءات المثول الفوري وجهت له تهمة السرقة.

و كشف الضحية البالغ من العمر 75 سنة أنه تعرض للضرب و سرقة امواله أثناء تواجده بالسوق لبيع الخردوات خلال شهر رمضان الفارط.

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