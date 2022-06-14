3 سنوات حبس لمسربي اجوبة البكالوريا بقسنطينة

أفادت مصادر مطلعة للنهار، انه تم توقيف ثلاث اشخاص من ولاية مجاورة وهم طالبان جامعيان قاما بتسريب اجوبة امتحان التربية الاسلامية و اللغة العربية لزميلهما المترشح بأحد المراكز وسط قسنطينة (مركز الاختين سعدان).

القضية تعود تفاصيلها الى وجود شخصين يقفان قرب مديرية التربية و يامهما بإملاء الاجوبة على زميليهما المترشح عن طريق الهاتف.

قبل ان تتم ملاحظتهما ورصدهما متلبسين من قبل شرطيين في دوريات بالزي المدني.

ليتم اقتيادهما بعد التاكد من فعلهما رفقة المترشح الى مقر امني والتحقيق معهما.

ليتبين انهما تحصلا على اسئلة الامتحان من طرف احد الممتحنين الذين انهوا الامتحان بعد انقضاء نصف الوقت ثم هاتفا صديقهما ليسربا له الاجوبة. في الفترتين الصباحية والمسائية من اليوم الاول لامتحانات الباكالوريا بإستعمال جهاز البلوثوث.

و بعد مثول المشتبه فيهم النيابة المحلية اصدر في حقهما حكم 3 سنوات سجن نافذ وغرامة مالية تقدر بـ 50000 دج.

مع الامر بإيداعهما بالجلسة و عقاب المتهم الممتحن (ب.ع) بـ18 شهرا حبس نافذ و100 الف دينار جزائري غرامة نافذة مع مصادرة المحجوزات المتمثلة في هواتف نقالة وجهاز البلوثوث.