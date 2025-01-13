3 سنوات حبس لمُنتحل صفة عقيد بالجيش نصب على مُدراء فنادق 

أدانت محكمة الجنح بالشراڨة، شاب في العقد الرابع من العمر بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ بعد إنتحالة صفة عقيد بالجيش الشعبي الوطني تابع للمركز الرئيسي للأمن الداخلي ونصبه على مدراء مؤسسات الفندقية السياحية من اجل الإستفاذة من مزايا.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مصادر النهار، تعود وقائعها إلى شهر جويلية. أين تقدم كل من مدراء المؤسسات الفندقية السياحية شكوى ضد المتهم (ط.خ) البالغ من العمر 45.

وإتصل المتهم بالفنادق، وقدم نفسه على أنه عسكري برتبة عقيد يدعى مهدي تابع للمركز الرئيسي للأمن الداخلي للنصب والاحتيال عليهم وللحصول على مزايا لنفسه ولغيره دون دفع المستحقات.

وحسب ذات المصادر المتهم (ط.خ) اتصل ايضا بكل من مدير فندق الشاطئ الأزرق التابع للمؤسسة السياحية بسيدي فرج. ومدير فندق المرسى بسيدي فرج ومدير القرية السياحية بتيبازة. وقدم نفسه لهم بأنه مهدي عقيد تابع للمديرية العامة للأمن الداخلي. ليستفسر منهم عن وضعية الفنادق والخدمات المقدمة. وإمكانية حجز غرف مجانية له ولأشخاص من معارفه.

كما طلب من مدير القرية السياحية بتيبازة أرقام الفنادق كل من فندق شيراطون بوهران وفندق شيراطون بالعاصمة وفندق أرزيو بلاج.

هذ وقد وجه للمتهم (ط.خ) جنحة إستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا وجنحة النصب. حيث أنكر التهم المنسوبة إليه، وصرح بأنه لم ينتحل أي صفة. ولم يسبق إطلاقا أن قدم نفسه كعسكري برتبة عقيد للمركز الرئيسي للامن الداخلي.

مؤكدا بأنه معتاد على الحجز على مستوى فندق المرسي بسيدي فرج مرتين. وذلك بدفع كافة تكاليف الإقامة نقدا خلال شهري جويلية وأوت من سنة 2024. وسبق وأن إلتقى بمدير الفندق بالصدفة ومنحه رقم هاتفه. وأخبره أنه في حالة حجز على مستوى الفندق.