3 سنوات حبس نافدة لمير بني حميدان وعدة موظفين بقسنطينة

اصدرت محكمة الخروب بقسنطينة، اليوم الخميس، على رئيس بلدية بني حميدان 3 سنوات حبس نافد و غرامة مالية 10 ملايين سنتيم وعزله من منصبه وعدة موظفين.

وحسب المصادر، المتهمون هم كالتالي، رابح إبراهيمي نائب سابقا في البلدية 3 حبس و 10 ملايين سنتيم وعزله من جميع الوظائف العمومية، ورابح بوقرن عضو سابقا في البلدية 10 ملايين سنتيم غرامة.

إضافة إلى، عبد القادر أخ العضو السابق 3 حبس و 10 ملايين غرامة، و عبد المالك حمايدية امين عام بدائرة زيغود يوسف عام حبس.

حيث تورطوا في عدة تهم اهمها، جنح التزوير في وثيقة ادارية، تحرير شهادات تثبيت وقائع غير صحيحة واساءة واستغلال النفود، بالإضافة إلىالمشاركة في التعدي على الملكية العقارية، وطمس اثار الجريمة بغرض عرقلة سير العدالة.

المتهمين السالفي الذكر، امتثلو اليوم امام قاضي التحقيق بمحكمة الخروب بقسنطينة.