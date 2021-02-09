3 سنوات سجنا لرئيس بلدية بنيان وسنتين لشقيقه المير السابق في معسكر

نطقت، أمس محكمة الجنح ببوحنيفية بمعسكر، الحكم بـ3 سنوات سجنا نافذة في حق “معزي علي” رئيس بلدية بنيان بدائرة عوف.

وعامين سجنا نافدة لشقيقه رئيس سابق لنفس البلدية، مع الزامهما بدفع غرامة مالية قدرها 20 مليون لكل منهما.

ويتابع الشقيقان في قضية تبديل المال العام.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة بوحنيفية، الأسبوع الفارط، قد التمس في حقهما توقيع عقوبة السجن 7 سنوات لكل منهما.

وحاول الشقيقين انكار، كل التهم المنسوبة إليهما.

وتعود وقائع القضية لسنوات فارطة، حين قام المتهم رئيس البلدية الحالي،بمنح شقيقه رواتب شهرية لمدة 6 اشهر كموظف بذات البلدية.

وكان شقيقه في وضعية استيداع تلك السنة، أين باشر الدرك الوطني، تحقيقا في ملابسات القضية.

وتبين أن شقيقه كان قد قام باستيداع تلك السنة بصفته موظف بذات البلدية وتعنت رئيس البلدية بمنحه رواتب شهرية.

وهو ما استخلصته مصالح الأمن بتوجيه تهمة تبديد المال العام للمير، علما أن شقيقه كان رئيس بلدية سابق.

وقدم الملف أمام النائب العام لدى مجلس قضاء معسكر، الذي حول القضية إلى محكمة بوحنيفية للنظر فيها.

عيسى بوعزة