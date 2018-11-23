3 سنوات سجنا لشابين عذبا عشريني وحاولا حرقة بسكيكدة

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة ، شابين بجنابة التعذيب بالتشهير طالت شابا عمره 27 سنة .

وقضت المحكمة في حقهما بثلاث سنوات سجنا نافذا وتبرئة ثالث.

حيثيات هذه القضية تعود إلى شهر نوفمبر من العام الماضي، بعد أن توجه الضحية إلى مزرعة أحد المتهمين ببلدية رمضان جمال قبل أن يتوجها سويا على متن سيارة نفعية إلى حي حمروش حمودي.

وهناك أعطاه المتهم مبلغا من المال بغرض شراء المشروبات الكحولية، لكن عند عودته للمكان وجد في السيارة شخصا آخر وهو المتهم الثاني في القضية.

حيث طالبا منه الركوب في السيارة لكنه تردد، قبل أن تصله مكالمة من المتهم الأول يأمره بالركوب على أن يلتقيا في جلسة خمر بأحد الملاهي الليلية.

وبعد الانتهاء من تناول الخمر طلب أحد المتهمين من الضحية الركوب معهم في سيارة سياحية،

وذلك على أن ينتقلا إلى مكان آخر لملاقاة فتاتين .

لكن الأمر كان مدبرا فبمجرد دخولهم المحل شرع أحد المتهمين في الاعتداء على الضحية وتعذيبه بواسطة آلة لقطع “الألمونيوم”.

كما هدداه بقطع أطرافه في حال لم يخبرهم عن من قام بسرقة قطيع أغنام أحدهم .

وبعد نفيه لمعرفته بذلك أقدم المتهمون على تجريده من ملابسه والبدء في عملية كييه باستعمال آلة تلحيم الحديد ” شاليمو”.

وحتى أنهما حاولا حرقه بعد رشه بالبنزين لكن الله ستر.

خلال المحاكمة، أنكر المتهمان الجرم المنسوب إليهما .

حيث صرح المتهم الأول في قضية الحال بأنه خرج في تاريخ الوقائع من أجل البحث عن الكباش المسروقة.

واعترف بأن التقى بالضحية توجها سويا إلى الملهى وتناولا الخمر معا لكنه لم يعتدي عليه.

أما المتهم الثاني وبعد رفضه لضلوعه في القضية اعترف بأنه يعرف المتهمين بحكم أنهما جيران وفقط .