3 سنوات سجنا لشخص زور وثيقة وكالة شقيقته لتسيير مستثمرة فلاحية بتيارت

أدانت محكمة الجنايات الإستئنافية بتيارت شخصا بـ 3 سنوات سجنا نافذة بعد أن وجهت إليه تهمة تزوير محررات رسمية.

و كان المتهم البالغ من العمر 46 سنة قد أقدم على تزوير وثيقة وكالة أمضى عليها أشقاؤه باستثناء شقيقة أخرى قصد اشرافه على تسيير مستثمرة فلاحية ورثوها عن والدهم المتوفي.

وكانت شقيقة المتهم قد امتنعت على تكليفه مما جعله يستعين بامرأة مجهولة انتحلت شخصيتها بعد تزوير بطاقة تعريف تحمل بياناتها الشخصية ووضع صورتها.

لترفع الاخت المتضررة شكوى لدى الجهة المختصة وتمكنت مصالح الدرك الوطني من كشف عملية التزوير من خلال إختلاف البصمة. ليتم احالة قضيته على محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء تيارت التي ادانته ب3 سنوات و هو الحكم الذي ايدته محكمة الاستىناف.