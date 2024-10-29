3 سنوات سجنا لعسكري سابق لانخراطه في تنظيم “داعش”

سلّطت محكمة الجنايات الإستئنافية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، 3 سنوات سجنا في حق المتهم الموقوف المدعو ” ح.محمد”. عسكري سابق بالقوات البحرية بجيجل خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2011. لضلوعه في قضية تتعلق وقائعها بارتكاب أفعال إرهابية وتخريبية خارج التراب الوطني وتحديدا بدولة العراق.

ويُعرف المتهم في صفوف الجماعات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت لواء التنظيم الإرهابي داعش باسم ” معاوية”. وهي القضية التي تم التحقيق بشأنها معه من طرف السلطات العراقية قبل أن يتم تسليمه للجزائر سنة 2023. وجاء منطوق الحكم بعدما التمس النائب العام بالجلسة تسليط عقوبة 15 سنة سجناً وغرامة مالية قدره مليون دج. وتم برمجة القضية استئنافا للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، لمعاقبته بـ 3 سنوات حبسا نافذا، الحكم الذي تم تأييده.

حيث تتلخص وقائع القضية أنه، تم استلام و التكفل بالمسمى “ح.محمد”، من طرف للسلطات العراقية لنظيرتها الجزائرية. ووصل المعني الى مطار هواري بومدين الدولي على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائري بعدما توقيفه المتهم بتاريخ 2023.11.13. من طرف السلطات العراقية بمدينة السليمانية للتحقيق معه حول انتمائه للتنظيم الإرهابي “داعش”.

وصرّح المتهم “ح. محمد” المكنى “معاوية”، أن وقائع قضيته تعود إلى سنة 2019، أين بدأ بالاهتمام بالأمور الدينية والفقهية. حيث كان يجالس شخص من حيه يدعى خميسات مسبوق بالإرهاب، من أجل التحدث في مختلف الأمور الدينية.

وأضاف المتهم أنه في سنة 2021 تعرف على المدعو “عبد الحفيظ” صاحب حساب “محمد الإفريقي” عمره 33 سنة. يعمل بنادي رياضي محترف فنون قتالية مقيم بمدينة مغنية بتلمسان. ويعرف عنه يجمع الإعانات المالية لفائدة مخيمات التي تضم عائلات وأرامل الإرهابيين. التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق و الشام. حيث أخبره بأنه زوجته المسماة “داليا مطر زيدان”، عراقية مقيمة بتركيا تبحث عن عائلة زوجها بدولة ليبيا طالبا منه مساعدتها.

الانضمام إلى تنظيم داعش والإشراف على بيع السلاح

واعترف المتهم أنه ربط الاتصال بالمعنية عبر حسابها “فايسبوك” المعرف “زهرة النرجس”. وأخبرته أنهما بصدد السفر إلى تركيا و من هناك عرضت عليه الهجرة بطريقة غير شرعية إلى أوروبا.

و أردف المعني بالأمر بأنه بتاريخ 10-10-2021 دخل إلى تركيا و عند وصوله إلى اسطنبول أقام في أحد الفنادق بمنطق الفاتح لمدة تقارب 10 أيام . وخلالها أعلمته “داليا مطر زيدان” انها متواجدة بمدينة “سامسون” فتوجه إلى مكان تواجدها. بعدها تحدث معها فيما يخص الزواج بها، أين أخبرته بأنه عليه التقدم بطلب إقامة والبحث عن شقة للإقامة.

وخلال الفترة باشر العمل ثم تقدم لخطبة “داليا مطر زيدان” من عند والدتها وقام بتأجير شقة أخرى للزواج.

و، مضيفا انه خلال شهر جوان 2022، تعرف على شخص يدعى “أبو أنس” عراقي الجنسية فطلب مشرف على مدرسة قرآنية، وبعد أشهر اقترح عليه “أبو أنس” الانضمام إلى التنظيم الإرهابي “داعش”. حيث طلب منه التريث إلى غاية حضور المسؤول عنه “المدعو أبو مصعب” و المكنى” أبو هاجر” عراقي الجنسية، هذا الأخير أخبره بأنه سيقوم برفع الأمر إلى قيادة التنظيم الإرهابي بالشام.

كما أضاف أنه خلال لقائه بأبي مصعب على كان يرتدي حزاما ناسفا تحت ملابسه، وبقي في تواصل معه عبر تطبيق “التليغرام” باستعمال حسابه المعروف “الفرقان”، و وبعدها أخبره أنه تم قبول انضمامه للتنظيم الإرهابي داعش، وهناك أخبره أبو مصعب أنه أمير خلية نائمة بتركيا تعمل على جمع صفوف المقاتلين و إعادة تنظيم و تكوين التنظيم الإرهابي داعش. كما أنه يشرف على صفقات و عمليات شراء الأسلحة و مستلزمات القتال، حيث يقوم بشرائها ونقلها من كل مكان و يقوم بتوزيعها بين العراق و الشام. و أردف المعني أنه بعد الزلزال الذي ضرب تركيا انتقل إلى مدينة أنقرة باشر العمل بأحد مصانع الزجاج.