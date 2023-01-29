3 سنوات سجنا لعشريني أصاب قاصر بحجرة أفقدته البصر مدى الحياة

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الموقوف المدعو “ع.أ ديمن” 21 سنة عن جناية الضرب والجرح العمدي ضد قاصر لا يتجاوز 16 سنة المفضي إلى عاهة مستديمة، والتي راح ضحيتها المدعو “ب.اكرم” البالغ من العمر 12 سنة، الذي فقد البصر على مستوى العين اليسرى جراء إصابته بحجرة رشقها المتهم نحو صديقه إثر مناوشات كلامية بينهما بباب الزوار.

تتلخص وقائع القضية أنه بتاريخ 6 جوان 2022، على الساعة الرابعة ونصف دقيقة، وأثناء قيام عناصر المصلحة بدورية عبى مستوى الإقامة الجامعية للذكور 3 بباب الزوار، تقدم منهم شخص وطلب منهم توقيف شخص كان يقوم بمتابعته، حيث قام برشقه بالحجارة. مما أدى الى اصابة طفل قاصر على مستوى العين، ليتك التدخل وتوقيف المشتبه فيه ويتعلق الامر بالمدعو ” ع.أ محمد” للنظر فس القضية.

وبتاريخ 8 جوان 2022، على الساعة ال11و20 دقيقة، تقدم إلى ذات المصلحة المدعو ” ب.فاروق” لغرض إيداع شكوى ضد شخص مجهول بخصوص تعرض إبنه القاصر المدعو ” ب.أكرم” بواسطة الرشق بالحجارة أين أصيب بجروح بليغة على مستوى العين اليسرى ومتواجد حاليا تحت الرقابة الطبية بمصلحة طب العيون بمستشفى نفيسة حمود بحسين داي .

وأفاد في الشكوى والد الضحية أنه بتاريخ 6 جوان 2023 غلى الساعة الرابعة وربع، وبينما كان إبنه القاصر ” اكرم” برفقة والدته وعلى متن حافلة خاصة لنقل المسافرين وقادمين من حي ” ماكودي” باتجاه باب الزوار، وعند توقف الحافلة على مستوى حي الصومام ونزولهم منها، وأثناء السير تعرض إبنه الى رشق بحجرة فأصيب مباشرة على مستوى العين اليسرى. وهناك قامت والدته بتحويله إلى القطاع الصحي الخاص لحي 5 جويلية فتم تحويله إلى مستشفى ” بارني” سابقا أين بقي تحت الرقابة الطبية نظرا لتعقد حالته الصحية، ليخضع خلالها إلى عملية جراحية على مستوى العين المصابة وحسب الأطباء فإن الإصابة سببت له عاهة مستديمة مرفقا بشهادة طبية تثبت عجز طبي مدته 60 يوما.

واستمرار للتحريات في القضية تم استغلال كاميرات المراقبة من موقع الحادث أين تبين أن المشتبه فيه يدعى “ع.ايمن”. والذي تم تحويله إلى مقر المصلحة بتاريخ وساعة الواقعة بسبب مشاجرته مع صديقه وقصد اللعب وعند مغادرة صديقه قام المشتبه فيه بحمل حجرة قام برشقه بواسطتها ليصيب الطفل مباشرة بعدها تقدم من الطفل ولمسه من الشعر ثم غادر مباشرة.

وخلال مواجهة المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه، قام بانكارها قبل أن يعترف بانه بيوم الوقائع وأثناء نزوله من الحافلة على مستوى حي الصومام تقدم شخص مجهول فقام باستفزازه وسبه وشتمه، فحاول تفاديه ليقدم نحوه للمرة الثانية فوقعت بينهما مناوشات كلامية فقام بمسكه واسقاطه وعند المغادرة للمكان قام بحمل حجرة صغيرة وقام برشقه بواسطتها وفي تلك الاثناء كانت امرأة برفقة طفل صغير فأصابت هذا الأخير على مستوى العين اليسرى، كما أضاف أنه توجه الى الطفل الضحية لمعاينة الاصابة ولما حاول إحضار قارورة ماء للطفل وجده قد غادر المكان فانصرف هو الآخر.