3 سنوات سجنا لعميدة الارهابيات بجيجل

أصدر مجلس قضاء جيجل في احدى جلساته الجنائية قرار يقضي بعقوبة السجن النافذ مدته 3 سنوات في حق عميدة الارهابيات.

و يتعلق الآمر بالارهابية الموقوفة المسماة ” ش . ح ” البالغة من العمر 70 سنة.

كما تم ادانة كل من الارهابي المدعو ” ع ر .ز ” المكنى “عبد الهادي ابو مجاعة” والمسماة “ص.ب ” والمسماة “ج.ب” بالحبس موقوف النفاذ مدته 3 سنوات.

وذلك على خلفية متابعتهم بحناية الانخراط في صفوف جماعة ارهابية مسلحة و جناية الاستيلاء وحمل واستعمال سلاح ناري ممنوع دون رخصة.

وأصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء جيجل قرار يقضي بعامين حبس نافذ وسنة موقوفة التنفيذ في حق المدعو “م .ن ح” المكنى “عزوز”.

وذلك على خلفية متابعته بجناية الانخراط في جماعة ارهابية مسلحة وتمويل جماعة ارهابية تنشط على مستوى الجهة الشرقية لولاية جيجل.