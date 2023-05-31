3 سنوات سجنا لعنصر دعم كان في اتصال مع الأمير “أسامة أبو سفيان النيغاسي”

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاربعاء، بإدانة المتهم الموقوف “جوامع عمار ” بـ3 سنوات سجنا. وهو أحد العناصر الإرهابية التي كانت تنشط مع الجماعة المسلحة تحت قيادة الأمير الإرهابي الموقوف “بطيب يوسف” المكنى “أسامة أبو سفيان النيغاسي”. المتمركزة بأعالي سكيكدة وجيجل. وهو الإرهابي الذي تم إلقاء القبض عليه يوم 7 افريل 2022.

وجاء ضلوع المتهم “جوامع عمار” في قضية الحال، إثر معلومات مؤكدة، مفادها أنه يعد عنصر دعم واسناد. لجماعة ” بطيب يوسف ” المكنى ” أسامة أبو سفيان النيغاسي”. من خلال تواصله على “تليغرام”. بعد مغادرته السجن أين قضى عقوبة عامين عن قضية ذات صلة بالارهاب.

وفي المؤسسة العقابية تعرف المتهم على عدد من الإرهابيين. فجرى الاتفاق معه أن يقدم الدعم للجماعة الإرهابية التي ينخرط فيها شقيقه الإرهابي بأعالي سكيكدة وجيجل.

وبعد انقضاء العقوبة اقتنى المتهم هاتفين نقالين وأنشأ حسابا خصيصا للتواصل مع الجماعة المسلحة بحثا عن شقيقه.

وخلال عملية التواصل على تطبيق التيلغرام، تعرف على شخص مدعو “أمين”. اخبره بأن شقيقه توفي إثر اشتباك مع قوات الأمن.

وعرض الإرهابي على المتهم “جوامع” فيديو الإرهابي المتوفي بإحدى القنوات التابعة للجماعات الإرهابية. أين تعرف عليه المتهم ” جوامع” بعد اشتراكه في القناة.

اعترافات المتهم..

ومن ضمن الاعترافات الخطيرة التي أدلى بها المتهم “جوامع عمار” خلال مجريات التحقق. بأنه كان في تواصل مع أمير الجماعة المدعو “بطيب يوسف “. وكان بصدد مهمة تسليمه أموال عبر الإرهابي “لعور” غير أن المهمة لم تكتمل بسبب إلقاء القبض عليه.

وفي الجلسة حاول المتهم التراجع عن تصريحاته، ولدى مواجهته بالارهابي “بطيب يوسف”. أفاد هذا الاخير بصفته شاهد في القضية بأنه لا يعرفه ولم يتواصل معه. فيما اعترف بأنه يعرف شقيقه المتوفي بصفته كان عنصر منخرط مع الجماعة الإرهابية التي كانت تحت إمارته.

كما أفاد الشاهد الثاني “لعور” بأنه لا يعرف المتهم الموقوف “جوامع” قبلا. بل تعرف عليه في سجن القليعة، كما أنه يعرف شقيقه في الجبل فقط،

وعن الموعد الذي كان مبرمج معه، أنكر “لعور” بأنه كان في اتصال مع المتهم وأنه بيوم الوقائع بصفته طبيب الجماعات الإرهابية المسلحة. كلفه أميره “بطيب يوسف” لالتقاء به وتسليمه مبلغ مالي ولم تتم العملية بسبب توقيفه.