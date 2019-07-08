3 سنوات سجنا لـ35 سجينا حاولوا الفرار من سجن ورقلة

قضت محكمة ورقلة، بحكم 3 سنوات سجنا، ضد 35 سجينا، قادوا محاولة فرار جماعي بسجن ورقلة، بعدما تّم توجيه الاتهام لهم من بين 250 سجين تم التحقيق معهم في القضية.

وحسب المعلومات المتوفرة لـ”النهار”، فإنّ حالة تمرد عاشها سجن ورقلة منذ أشهر، حيث قام المتهمون بثقب جدار الزنزانة على الساعة الثانية صباحا، وتمكنوا من الوصول الى البهو الخارجي.

لتقوم إدارة السجن، بإطلاق سفارة الإنذار لتتدخل القوات المشتركة المتمثلة في قوات الدرك و الشرطة، التي قامت بمحاصرة السجن، فيما حضر كل من النائب العام ووالي ولاية ورقلة،

لتتدخل قوات الدرك داخل السجن تتمكن من إحباط محاولة الفرار الجماعي و إعادة السجناء الى زنازينهم، ومن ثم تم فتح تحقيق معمق تم خلاله سماع أكثر 250 سجين

ليتم توجيه الإتهامات لـ35 سجينا، الذين قاموا بالتخطيط والتحريض لمحاولة الهروب من خلال ثقب جدار زنزانة خاصة وان السجن ذو بناء قديم .

حيث تم توجيه إتهمامات لهم من بينها محاولة الفرار من السجن وتهم أخرى أين تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية، وإحالتهم على المحاكمة.

ليتّم إدانتهم بـ3 سنوات سجن نافذة، نتيجة أفعالهم إلى جانب ترحيل السجناء من السجن القديم الى سجن حديث البناء.