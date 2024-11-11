3 سنوات سجنا لـ4 شبان قادهم إرهابي سابق إلى مصر

وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء أمسية أمس الاحد، حكما يقضي بإدانة 4 متهمين موقوفين، ينحدرون من بلدتي الكاليتوي وبراقي، ب3 سنوات سجنا، بعدما التمس النائب العام في حقهم توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا.

ويتعلق الأمر بالمسمى ” ب.عبد النور” مسبوق في قضية ارهاب، والمدعو ” ل.محمد” و ” ع.سهيل” والمسمى ” ع.أنور”.

وتوبع المعنيون، بجناية ارتكاب أفعال ارهابية وتخريبية وتشجيعها وجنحة الإشادة بالأفعال الإرهابية عن طريق إعادة طبع و نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجيلات.

وكذا جناية محاولة السفر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أفعال إرهابية والمشاركة فيها. واستخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال بغرض تجنيد أشخاص لصالح ارهابي أو ارتكاب أفعال إرهابية.

وكشفت مجريات محاكمة المتهمين السالفي الذكر عن تفاصيل مثيرة، جرت وقائعها بدولة مصر. انطلاقا من مطار هواري بومدين وصولا الى مطار القاهرة، لتنفيذ مخطط الجهاد في غزة ضد المتحل الصهيوني.

غير أن المغامرة الشبانية، باءت بالفشل، بسبب إصرار أحد المتهمين المدعو ” ب.عبد النور”. لرغبته في الالتحاق بمعاقل التنظيم الإرهابي الدولة الإسلامية “داعش” بمنطقة الساحل.

وحاول المتهمون لدى وصولهم الى مصر التسلل الى معبر رفح عبر قوافل المساعدات المرسلة من قبل الهلال الاحمر بمدينة الاسماعيلية. لكن محاولتهم باءت بالفشل بسبب تضييق الخناق على المسافرين لدواعي أمنية مرتطة بالحرب في غزة.

تفاصيل مثيرة عن القضية

وقائع القضية تفجرت عقب رصد حساب الكتروني باسم مستعار “عبد النور بوستة” على موقع ” فايسبوك “. حيث يضع صورة “بروفايل لأشخاص ملثمين ويضعون خلفهم الراية المنسوبة للتنظيم الإرهابي ” داعش”.

وقام صاحبه بوضع منشورات وأناشيد جهادية وكذا فيديوهات ويوميات story. تتضمن الترويج لتنظيم “داعش” الإرهابي والإشادة بأفعاله وتوزيعها مع أصدقائه الافتراضيين.

وتأكد بعد التحري من تحديد هوية مستغل الحساب ويتعلق الأمر بالمدعو “ب. عبد النور ” مسبوق قضائيا في قضية ارهاب. وتم توقيفه بالقرب من سكناه ببراقي مع حجزهاتفه النقال.

ولدى سماع المعني اعترف بأنه يقوم بطرح يوميات story تتضمن فيديوهات و منشورات ذات طابع جهادي. وانه يرغب بالالتحق بمناطق النزاع للجهاد في صفوف “داعش’، لكن لم لم يجد الفرصة المواتية والأشخاص الذين يثق فيهم.

كما اقر المتهم بتواصله مع صاحب الحساب “أبو سيف”، ينحدر من ولاية تمنراست. وكذا صاحب الحساب الحامل للإسم “الإسلام بيان”سوري الجنسية.

العثور على 13 مقطع فيديو يمجد الأعمال الإرهابية المنسوبة لتنظيم “داعش”

ومن خلال تفتيش للذاكرة الداخلية للهاتف المحمول، عثر على 13 مقطع فيديو يمجد الأعمال الإرهابية المنسوبة لتنظيم “داعش”. وأناشيد جهادية وخطابات تحريضية.

بالاضافة الى رصد محادثات مع مجموعة من الأشخاص منهم صاحب حساب “حذيفة الأنصاري” ومع مسير الحساب “الإسلام والبيان”.

وصرح المتهم ” ب،.عبد النور” أنه تعرف على أحد معارفه المدعو “ل. محمد” المنحدر من براقي الذي. أفصح له عن رغبته في الالتحاق بمعاقل التنظيم الإرهابي الدولة الإسلامية “داعش” بمنطقةالساحل.

كما أخبره أنه له اتصالات بمقاتلي التنظيم الإرهابي بدولة موريتانيا، وطلب منه التريث قليلاً لترتيب السفرية.

وأكد المتهم أن المدعو “ع. سهيل” سافر منذ حوالي شهرين إلى دولة مصر لغرض الإلتحاق بصفوف المقاومة الفلسطينية. وعاد إلى الجزائر دون أن ينكشف أمره.

ومن خلال إستغلال تصريحات المتهم ” عبد النور”، تمكن المحققون من تحديد هوية المدعو ” ل. محمد” و”سهيل. ع”. فتم توقيف “محمد” ببن طلحة ببراقي. وحجز هاتفه النقال وحاسوب محمول وتذكرة سفر للخطوط الجوية المصرية وتذكرة إلكترونية باسمه.

تصريحات المتهمين

وأكد المتهم على سفريته رفقة كل من المدعو “سهيل ع” و المدعو “أنور . ع” إلى مصر من اجل التوغل إلى فلسطين مقابل مبلغ مالي يقدر 480 دولار. وانه إقترح عليهم فكرة الجهاد في غزة عبر الدخول الى مصر. وكذا التطوع ضمن صفوف الهلال الأحمر المصري لتنفيذ مخططه. وأنه حاول بكافة الطرق الوصول إلى مدينة العريش رفقة المدعو “ع. أنور” لكنهما فشلا، فعادوا إلى ارض الوطن.

وتم سماع المتهم “سهيل. ع” حيث اعترف بميولاته للجهاد ، لرغبته في الجهاد ضمن كتائب القسام الفلسطينية. وان الفكرة راودته من اجل الهجرة لدولة فلسطين مع أحداث أكتوبر 2023 أين قام بالترويج عبر موقع ” الفايسبوك”.

وانه اتصل به المدعو “ل. محمد ” أواخر سنة 2023، واخطره بامكانية الجهاد في غزة عن طريق مصر فقام بالتحضير للسفر. وأنه قام ببيع سيارته مقابل مالي قدره 16 مليون سنتيم.

وفي مدينة وادي سوف برفقة المدعو “ل. محمد” اشترى تذكرة السفر إلى دولة مصر والتقيا بمطار هواري بومدين بالمدعو “ع. أنور “. ولدى وصولهم إلى مطار القاهرة لم يتفق معهما حول طريقة دخولهم لغزة ليقرر في اليوم الموالي العودة للوطن.

ومواصلة للتحريات تم توقيف المتهم الرابع المدعو “ع. أنور” بحي شراربة بالكاليتوس. وتبين أن المتهم سافر ن سنة 2023 الى دولة مالي. أين مكث مدة يوم واحد في العاصمة باماكو و كون الأوضاع الأمنية غير مستقرة عاود أدراجه للجزائر.