3 سنوات سجنا لمدمن كحول قطّع أُذُن شرطي بأسنانه خلال مداهمة منزله

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاربعاء، عقوبة 3 سنوات سجنا في حق المتهم ” ب.وسيم”. عن جناية الاعتداء على أحد رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامه، والتسبب في تشويه عضو والحاق عاهة مستديمة به.

وتبين من خلال مجريات المحاكمة أن المتهم ” ب.وسيم”، بيوم الوقائع تنقل رجال الشرطة لامن العاصمة برفقة فرقة الحماية المدنية. الى المنزل العائلي بمجمع عدل عمارة 25 بحي زرهوني مختار بالمحمدية شرقي العاصمة، بتاريخ 25 ماي 2022. مقر إقامة المتهم بطلب من شقيقه ” ب.محمد مهدي” لأجل التكفل

بنقل شقيقه الى مستشفى مصطفى باشا الجامعي. لدخوله في حالة هيستيرية شديدة نتج عنها ارتكاب أفعال عنف من شأنها إلحاق أذية بأفراد العائلة.

وخلال محاولة الشرطة إنشال المتهم واخراجه من المنزل، رفض الأمر وحاول الفرار وخلالها صادف في طريقه شرطي الضحية المدعو د.عز الدين. ” وقام بعضه من الأذن اليسرى مسببا له جروحا بليغة. عقبتها عاهة مستديمة حسب تقرير الطبيب المختص.

وتبين أن المتهم مدمن على تعاطي المشروبات الكحولية، وبيوم الوقائع كان تحت تأثير نفس المادة. مما تسببت له في نوبات جنونية، بحيث معتاد أن يتعرض لنفس الحالة النفسية حسب شهادة الجيران وأفراد عائلته. الذين أكدوا أن المتهم تظهر عليه علامات الجنون بسبب الحالة المرضية التي سببها له الإدمان.

المتهم، تضاربت تصريحاته، إذ اعترف بأنه بيوم الوقائع كان في حالة لا وعي بسبب تعاطيه الخمر. لكنه لم يتذكر اعتدائه على ضحيته الشرطي، مضيفا بأنه شخص سوي. ولم يسبق له أن ألحق الاذية بالمحيطين به، وفي يوم الواقعة لم يقصد أو يتعمد الاضرار بالشرطي.

ولدى مواجهته كشف القاضي استنادا الى تقرير الطبيب الشرعي أن المتهم لا يعاني من أي اضطرابات عقلية. وهو ما سارت عليه غرفة الاتهام.

وفي ذات السياق استمعت هيئة المحكمة الى تصريحات الضحية الذي أكد تعرضه الى اعتداء. خلال تأدية مهامه من طرف المتهم الموقوف. متمسكا بقبول التأسس كطرف مدني، للمطالبة بتعويض مالي بعد الفصل في الدعوى العمومية.